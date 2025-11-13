Carlo Conti l’ha spesso invitato e ora pare che Enzo Iacchetti sia pronto ad accettare

Ospite a La Volta Buona, Enzo Iacchetti ha rivelato di aver ricevuto per anni l’invito di Carlo Conti a Tale e Quale Show. Dopo cinque anni di tentativi, il conduttore pare sia propenso ad accettare: “L’anno prossimo verrò!”.

Enzo Iacchetti strizza l’occhio a Tale e Quale Show

Enzo Iacchetti, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, ha regalato al pubblico una notizia che farà felici molti dei suoi estimatori e tanti fan della TV. Dopo anni di corteggiamento, il conduttore ha deciso di accettare l’invito di Carlo Conti e di partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show.

Durante l’intervista, il presentatore di Striscia la Notizia ha raccontato con la sua consueta ironia: “Se spero di fare Sanremo? Ma no, non è più tempo che io vada a Sanremo. Anche se, attenzione, io canto molto bene e Carlo lo sa. Ma ti prometto, e lo dico a Carlo Conti, che l’anno prossimo verrò a fare Tale e Quale Show.”

Enzo Iacchetti ha poi svelato che da anni riceve l’invito di Conti per partecipare al popolare show di Rai 1: “Sono cinque anni che lui mi corteggia per fare Tale e Quale Show, per fare i cantautori. Siccome io sono appassionato di musica e so fare anche bene le imitazioni, anche quest’anno mi aveva chiamato”.

Le parole di Iacchetti sul programma di Conti

Nel corso della chiacchierata Enzo Iacchetti ha anche spiegato perché in tutti questi anni non è mai andato a Tale e Quale Show:

“Ero indeciso se aspettare di fare la mia cosa a Mediaset, il programma che conduco. Gli ho detto no, e gli ho aggiunto ‘dai, vediamo l’anno prossimo’. Come ha risposto Carlo? ‘No, però dai, è il terzo anno che te lo chiedo’.”

Infine, il conduttore ha scherzato anche sul suo cachet: “Il Festival di Sanremo no, Carlino, però se c’è un buon cachet vengo l’anno prossimo a fare Tale e Quale Show.”

Dopo il successo dell’ultima edizione, l’arrivo di un personaggio come Enzo Iacchetti sarebbe un vero colpo e un valore aggiunto per il programma di Carlo Conti. Ci sarà anche Enzino a Tale e Quale Show 2026?

