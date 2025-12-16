A lasciare la giuria di Tale e Quale sarà Giorgio Panariello?

Potrebbe esserci un cambiamento per la giuria di Tale e Quale Show, con l’addio di Giorgio Panariello, dopo la sua mancata presenza nel cast dello spin off Tali e Quali condotto da Nicola Savino. Ecco chi potrebbe prendere il suo posto.

Giorgio Panariello lascia Tale e Quale Show?

Giorgio Panariello potrebbe non fare più parte della giuria di Tale e Quale Show. L’attore e comico, che aveva ricoperto il ruolo di giudice per diverse stagioni, non è stato riconfermato per la nuova edizione del programma Tali e Quali. La notizia è stata confermata durante un’ospitata di Nicola Savino a TvTalk, dove è stato svelato che al suo posto arriverà Massimo Lopez.

LEGGI ANCHE: Enzo Iacchetti strizza l’occhio a Tale e Quale Show e accetta l’invito di Carlo Conti

Per questo quindi Giorgio Panariello lascia anche Tale e Quale Show? Al momento è difficile a dirsi, ma questa mossa potrebbe farlo pensare. Peraltro pare possa essere l’unico al momento ad allontanarsi dal programma.

Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio, infatti, sono stati confermati anche per la nuova edizione. A loro si aggiungerà durante la prima puntata Carlo Conti, giusto per compiere il passaggio di testimone con Nicola Savino a Tali e Quali.

Il futuro di Panariello lontano da Tale e Quale?

Ma cosa riserverà il futuro a Giorgio Panariello? Secondo il settimanale Chi, sembra che ci sia una trattativa in corso con Mediaset. Anche se i dettagli non sono ancora chiari, pare che l’attore stia valutando nuove opportunità nella rete rivale. Nel frattempo, Panariello continua a lavorare con la Rai, dove è protagonista della serie Tutta Scena, in cui interpreta un professore di recitazione.

La decisione di cambiare giurato potrebbe rivelarsi una sfida interessante per Tale e Quale Show, ma Massimo Lopez è senza dubbio un volto conosciuto e amato dal pubblico. Per ora lo vedremo nello spin off del programma, ma chissà non possa entrare in pianta stabile proprio al posto di Giorgio Panariello.

Non ci resta che aspettare per scoprire come evolverà la situazione e se la presenza di Lopez sarà solo per il periodo di Tali e Quali o se entrerà effettivamente in pianta stabile nel programma.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.