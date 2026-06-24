Doccia fredda a quanto pare per Enzo Miccio. Lo storico weeding planner non solo non sarà riconfermato a “Domenica In” ma pure il suo programma su Rai2 dovrebbe essere cancellato. Ecco le ultime indiscrezioni.

Enzo Miccio è fuori da “Domenica In”

Enzo Miccio, lo storico weeding planner che per circa vent’anni è stato uno dei volti di punta di Real Time, dal 2024 è passato, come saprete, alla tv pubblica dove, oltre a un suo programma su Rai2, nell’ultima stagione ha anche affiancato Mara Venier (e Teo Mammucari) alla condizione di uno dei programmi più amati dal pubblico, ovvero “Domenica In”. Per la prossima stagione, però, non arrivano buone notizie per Miccio. Dopo infatti le indiscrezioni lanciate da LaPresse, ci ha pensato Giuseppe Candela nella sua rubrica settimanale su Chi, dove ha fatto il punto della situazione, rivelando che a settembre né Miccio né Mammucari torneranno a “Domenica In”: “Nell’edizione numero cinquantuno di Domenica In non ci sarà Enzo Miccio. In uscita anche Teo Mammucari con la riconferma di Tommaso Cerno al fianco di Mara Venier.” Ma attenzione, questo non sarebbe l’unico “no” ricevuto dal noto wedding planner.

Enzo Miccio: cancellato anche il suo programma su Rai2

Come abbiamo appena visto, pare che Enzo Miccio non sarà più alla conduzione di “Domenica In” assieme a Mara Venier e Teo Mammucari (anche quest’ultimo non dovrebbe essere riconfermato). Per il weeding planner però non sarebbe l’unico “no”, a quanto pare sarebbe stato cancellato anche il suo programma in onda su Rai2, ovvero “Top – Tutto quanto da tendenza“, come rivelato sempre da Giuseppe Candela nella sua rubrica su Chi: “Per il famoso weeding planner arriva anche la cancellazione del palinsesto di Rai Due, per ragioni di budget, di Top – Tutto quando fa tendenza, dove lui era stato alla conduzione nelle ultime due edizioni.” Quindi, a meno di sorprese durante la presentazione dei palinsesti, la prossima stagione non dovremmo vedere Enzo Miccio in Rai ma, come sempre, attendiamo ufficialità e conferme.

Rai, cancellato anche “Via dei Matti n.0”

“Top – Tutto quando fa tendenza” condotto da Enzo Miccio non sarà l’unico programma cancellato per la prossima stagione Rai. Un altro programma che ha tenuto compagnia ai telespettatori per cinque anni su Rai 3 non andrà più in onda. Stiamo parlando di “Via dei Matti n.0.”, come annunciato sui social in un video dagli stessi conduttori, ovvero Stefano Bollani e Valentina Cenni: “Ci sarebbe piaciuto darvi una buona notizia, che Via dei Matti sarebbe proseguito, ma non sarà così. Purtroppo non ci sarà una nuova stagione. Ringraziamo con tutto l’amore il pubblico che ci ha seguito con cura e attenzione davvero commovente.”