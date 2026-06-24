Ci siamo. Questa sera, in prima serata su Canale 5, partirà l’attesissima nuova edizione di “Temptation Island“. Una stagione, come anticipato dallo storico conduttore, Filippo Bisciglia, intensa e assolutamente imperdibile. Cosa aspettarsi dunque? Ecco le prime anticipazioni.

Temptation Island 2026: si parte questa sera, 24 giugno

Il “viaggio nei sentimenti” sta per partire. Ancora poche ore per l’inizio ufficiale della nuova edizione di “Temptation Island“, il programma Mediaset che tiene compagnia ai telespettatori durante l’estate. Il format è sempre lo stesso, sette coppie che si metteranno in gioco al fine di capire se la loro è una relazione vera e sana, o se invece è arrivato il momento di prendere strade diverse. A metterli in difficoltà, come sempre, tentatori e tentatrici. La produzione quest’anno si è spostata in Calabria, al prestigioso Calandrusa Beach & Nature Resort, immerso nella natura e affacciato sul mare mentre alla conduzione c’è sempre lui, Filippo Bisciglia. Appuntamento dunque per la prima puntata questa sera, mercoledì 24 giugno 2026 in prima serata su Canale 5. Ma, cosa aspettarsi? Ecco le anticipazioni da parte dello stesso conduttore.

Temptation Island 2026, le anticipazioni di Filippo Bisciglia: “Ho pianto più del solito”

Questa sera come visto andrà in onda la prima puntata di “Temptation Island”. Il reality, come saprete, non è in diretta, le puntate sono state infatti già registrate. In una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore Filippo Bisciglia ha dato qualche anticipazione su come sarà questa attesissima edizione, invitando i telespettatori a tenere i fazzoletti a portata di mano: “Posso anticiparvi che si si commuoverà tanto, più del passato. Anche io ho pianto più del solito per quello che è successo, per come venivano dette le cose e si percepiva l’amore. Una novità di quest’anno è che il ragazzo più grande ha poco più di 30 anni.” Questa edizione effettivamente mette in gioco coppie davvero molto giovani ma, chi di loro resterà insieme? Chi prenderà strade diverse?

Temptation Island 2026: le sette coppie protagoniste

Come anticipato da Filippo Bisciglia sarà un’edizione di “Temptation Island” molto intensa e commovente e, quindi, davvero imperdibile. L’appuntamento per la prima puntata è per questa sera su Canale 5, subito dopo “La Ruota della Fortuna“. Facciamo un attimo un breve recap delle sette coppie protagoniste di questa edizione. Abbiamo: Sara e Gabriele, Francesca e Danilo, Sabrina e Giovanni, Diamante e Bernadette, Andrea e Iris, Cristian e Soraya e Alessandra e Rosario. I sette fidanzati e le sette fidanzare condivideranno il villaggio rispettivamente con 13 tentatrice e 14 tentatori. Ora, non resta che aspettare questa sera per cominciare questo lungo e intenso “viaggio nei sentimenti” che promette davvero diversi plot twist!