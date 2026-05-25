Ancora una volta, il pubblico della domenica pomeriggio dovrà fare i conti con un copione già visto: Mara Venier pronta a lasciare, pronta a fermarsi, pronta a “staccare davvero”… e poi di nuovo al centro dello studio di Domenica In.

Mara Venier ancora a Domenica In: nel 2027 tiene il timone del programma

Per la stagione 2026-2027 di Domenica In tutto porta verso una nuova conferma della storica conduttrice veneta alla guida del contenitore domenicale di Rai 1, nonostante negli ultimi anni i suoi addii annunciati siano stati numerosi e spesso accompagnati da dichiarazioni molto nette sulla voglia di rallentare i ritmi televisivi. Eppure, quando si parla di “zia Mara”, la parola fine sembra non arrivare mai davvero.

Negli ultimi mesi si erano moltiplicate le indiscrezioni su un possibile passaggio di testimone. I nomi circolati erano tanti: da Alberto Matano a Francesca Fialdini, passando persino per Stefano De Martino. Alcune voci davano ormai per certo l’addio della Venier, soprattutto dopo un’annata considerata complicata e segnata dalla necessità di rinnovare il format.

Ma il legame tra Mara Venier e Domenica In continua a essere troppo forte, sia sul piano televisivo che emotivo. La stessa conduttrice, nelle ultime settimane, ha ammesso che la Rai le avrebbe chiesto ufficialmente di restare. Una richiesta che conferma quanto l’azienda continui a considerarla il volto simbolo della domenica di Rai 1. Venier, però, avrebbe posto una condizione precisa: cambiare il programma, renderlo più leggero, più corale e meno legato a uno schema ormai consumato da anni di dirette e grandi interviste.

Non è un mistero che la conduttrice senta il peso di una macchina televisiva diventata sempre più impegnativa. Da tempo parla del desiderio di dedicarsi maggiormente alla vita privata e di allontanarsi dai ritmi serrati della tv quotidiana. Eppure, stagione dopo stagione, arriva sempre il momento del ripensamento.

Forse perché Domenica In e Mara Venier sono ormai un’unica cosa nell’immaginario del pubblico italiano. Per questo motivo, nonostante i continui rumors sul futuro del programma, la sensazione è che la Rai non sia ancora pronta a rinunciare alla sua regina della domenica.