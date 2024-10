Mentre si trovavano in giardino e Shaila si è sdraiata sulle gambe di Tommaso, quest’ultimo ha lasciato correre la mano, finita poi sul lato B della concorrente del che l’ha prontamente ripreso: “Non sul c**o”.

GF la mano di Tommaso sul lato B di Shaila

Il cibo bruciato dai gieffini e i pettegolezzi su Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sono solo gli ultimi aggiornamenti sui protagonisti di questa nuova edizione del GF. Nelle ultime ore però anche Tommaso Franchi ha fatto discutere.

Mentre si trovava in giardino con altri coinquilini della Casa, Shaila Gatta era accanto a lui, fino a che non si è proprio sdraiata sulle gambe dell’idraulico senese. In seguito però Tommaso al GF si è reso protagonista di un episodio che ha diviso l’opinione pubblica. Un gesto “audace” nei confronti della ballerina, che si è trovata costretta a intervenire.

LEGGI ANCHE: Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, si parla di presunto ritorno di fiamma

Ma cosa ha combinato Tommaso? Il Franchi come detto si trovava sul divano, mentre Shaila si è distesa e accoccolata sulle ginocchia del ragazzo con una coperta. A un certo punto, mentre la accarezzava, la mano del gieffino è arrivata sino al lato B della ballerina, dove si sarebbe fermato un po’ più del dovuto. Ed è proprio per questo che Shaila Gatta è intervenuta e ha ripreso il suo compagno del GF:

“Non sul c**o, eh! Ti stai allargando con la mano ‘smerza’”. Tommaso ha riconosciuto di aver sbagliato nei confronti della collega e si è quindi scusato subito: “Hai ragione, mi dai la mano e mi prendo tutto il braccio!”.

Il pubblico del GF vista la scena si è totalmente spaccato i due. Il video come capita spesso in questi casi è stato ripreso dalla diretta h24 e ha cominciato a circolare sui social. Tanti i commenti dei telespettatori, tra chi ha avuto da ridire sul comportamento di Tommaso e chi invece crede che Shaila in qualche modo l’abbia provocato.

In ogni caso Franchi si è detto consapevole dell’errore fatto e ha subito chiesto scusa a Shaila.