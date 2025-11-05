Stando a quanto si mormora in queste ore, la Rai avrebbe deciso di promuovere L’Eredità in prima serata. Il celebre game show dovrebbe andare in onda per contrastare Maria De Filippi.

L’Eredità si prepara a sfidare Maria De Filippi

Da qualche settimana a questa parte su Rai 1 è partita la nuova attesissima edizione de L’Eredità. Anche quest’anno il fortunato quiz show vede la conduzione di Marco Liorni e tiene compagnia a milioni di telespettatori, giorno dopo giorno, nella fascia del Preserale. Il programma tuttavia prossimamente verrà promosso in prima serata con una serie di puntate speciali. Ma quale sarebbe la collocazione prevista? A rivelarlo è stato il portale Affari Italiani. Andiamo a scoprire cosa è emerso e cosa avrebbero deciso i vertici della rete pubblica.

Stando a quanto si legge, il primo appuntamento in prime time sarebbe previsto nella domenica sera del primo canale a chiusura della maratona televisiva del Telethon, a dicembre. In questa occasione a giocare con il conduttore saranno diversi volti del mondo dello spettacolo, che sosterranno come da tradizione la causa di beneficenza. Ma la vera sorpresa arriva ora.

Secondo quanto riferito, in seguito, nelle prime settimane del 2026, L’Eredità potrebbe andare in onda nella prima serata del sabato, subito dopo la finale di The Voice Kids. L’intenzione sarebbe quella di contrastare Maria De Filippi, dapprima con C’è Posta Per Te e in seguito con il Serale di Amici 25. Pare dunque che la Rai abbia deciso di puntare su Marco Liorni e sul fortunato quiz show, che in questi giorni sta registrando ottimi ascolti, per dare battaglia alla regina del sabato sera.

Attualmente però da parte dei vertici non è giunta ancora nessuna conferma e nelle prossime settimane tutto potrebbe cambiare.

