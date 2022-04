1 Estefania Bernal ha violato il regolamento?

La puntata de L’Isola dei Famosi ieri ci ha regalato davvero tantissimi colpi di scena. Uno di questi riguarda le coppie che si erano formate in queste settimana. Estefania Bernal e Roger Balduino (tra i due sembra esserci anche del tenero) esattamente come gli altri concorrenti hanno dovuto fare una scelta preziosa: continuare insieme o dividersi.

Alcuni di loro hanno deciso di proseguire come giocatore singolo, altri hanno voluto invece tenere ben salda la propria alleanza. Così Ilary Blasi ha chiesto a ognuno di prendere delle lavagnette con dei gessetti e mettere una “X” sulla scelta. Arrivato il turno di Estefania Bernal e Roger Balduino, alcuni hanno notato qualcosa di strano.

Il modello brasiliano per esprimere la preferenza di non dividersi dalla compagna d’avventura ha messo un cuore. Fin qui nulla di male. Se non fosse che nella lavagna di Estefania Bernal qualcuno ha notato che ha cancellato l’opzione “Singolo”, per optare su “Coppia”. I meno maliziosi pensano che sia stato semplicemente di un errore per non aver compreso a pieno la domanda, c’è chi però non è del tutto convinto da questa ipotesi e sui social ha parlato di violazione del regolamento. (QUI PER VEDERE IL VIDEO COMPLETO)

Estefania Bernal e Roger Balduino durante la votazione

Sicuramente la regia se avesse notato qualcosa di errato sarebbe intervenuta e avrebbe fatto notare l’errore, per poi prendere un provvedimento disciplinare (se necessario) nei confronti di Estefania Bernal, in caso di infrazione di regolamento.

L’ipotesi più plausibile dunque è che Estefania Bernal, per quanto parli benissimo la nostra lingua, non abbia capito immediatamente la domanda e si sia corretta nel corso della votazione. Sui social, intanto, si continua a parlare di questo con insistenza. Ciò che è certo è che i due modelli sono stati gli unici, dopo una dura prova, a mantenere solida la loro coppia.

Estefania Bernal, intanto, sempre ieri è stata protagonista (insieme proprio a Roger Balduino) di uno scontro con Antonio Zequila…