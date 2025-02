A seguito della polemica delle ultime ore, il Codacons ha chiesto all’EBU di valutare l’esclusione della canzone Espresso Macchiato, rappresentante dell’Estonia, dall’Eurovision 2025.

Arriva la prima polemica dell’Eurovision 2025

Mancano esattamente tre mesi alla partenza dell’Eurovision 2025 tuttavia in queste ore è già scoppiata la prima polemica legata alla kermesse musicale. In questi giorni infatti si sta molto parlando del rapper Tommy Cash, che con la sua canzone Espresso Macchiato rappresenterà l’Estonia alla manifestazione. Il brano, che è già diventato virale, contiene alcuni riferimenti all’Italia, parlando di cliché, come l’ossessione per il caffè e gli spaghetti, e con riferimenti alla mafia. A quel punto in rete è scoppiata la polemica, a causa dell’immagine distorta e offensiva che viene data del nostro paese.

Nelle ultime ore dunque a intervenire è stato nientemeno che il Codacons. L’associazione infatti ha deciso di rivolgersi all’EBU, chiedendo di valutare la possibilità di escludere Tommy Cash e la sua Espresso Macchiato dall’Eurovision 2025. Con una nota ufficiale il Codacons ha poi spiegato il perché della richiesta. Questo quanto si legge in merito:

“Così come vengono giustamente contrastate le canzoni con testi sessisti e offensivi, ci si chiede se sia opportuno far partecipare all’Eurovision un brano che associa un popolo alla criminalità organizzata. Il rischio è di diffondere un messaggio errato, che danneggia la reputazione di una nazione e dei suoi abitanti”.

Attualmente dunque ci si chiede cosa accadrà e se Tommy Cash avrà modo di partecipare all’Eurovision 2025 con Espresso Macchiato. La canzone intanto sta ottenendo un ottimo successo e sta scalando le classifiche, diventando virale anche sui social. Nel mentre si attende anche la risposta di Olly in merito alla partecipazione alla manifestazione europea. Il vincitore del Festival di Sanremo 2025 infatti non ha ancora accettato di rappresentare l’Italia alla kermesse e solo nelle prossime ore arriverà la risposta definitiva.