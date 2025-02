I social di Uomini e Donne snobbano la scelta di Francesca Sorrentino e non dedicano neppure un post all’ex tronista

Ieri su Canale 5 è andata in onda l’inaspettata scelta di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne. I social del dating show tuttavia snobbano il momento e non dedicano neppure un post all’ex tronista.

Francesca lascia Uomini e Donne

Caos ieri a Uomini e Donne. Protagonista della puntata andata in onda su Canale 5 è stata di certo Francesca Sorrentino, che ha messo un punto alla sua esperienza all’interno del dating show. Ma andiamo con ordine e rivediamo cosa è successo. A causa di quanto accaduto recentemente, l’ex tronista ha messo nuovamente in discussione la credibilità di Gianmarco e a quel punto ha comunicato di voler abbandonare il programma di Maria De Filippi da sola. La Sorrentino ha così salutato il suo corteggiatore, che è uscito dallo studio. Poco dopo però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato tutti senza parole.

Francesca infatti, a sorpresa, ha deciso di fare la sua scelta e ha affermato di voler conoscere Gianluca fuori dalla trasmissione, lontana dalle telecamere. I due dunque si sono baciati e insieme hanno lasciato il dating show. Quella dell’ex tronista tuttavia non è stata una scelta classica. In studio infatti non sono scesi i famosi petali e anche l’atmosfera era molto diversa. Nel mentre alcuni utenti hanno notato un dettaglio che sta facendo discutere.

I social di Uomini e Donne hanno del tutto snobbato la scelta di Francesca Sorrentino e non hanno dedicato neppure un post all’ex tronista e a Gianluca. L’accaduto naturalmente non è passato inosservato e in molti si sono chiesti il perché di questa decisione.

Nel mentre, stando alle voci di corridoio emerse in rete, sembrerebbe che la conoscenza tra Francesca e Gianluca sia già giunta al termine e pare sia durata solamente una manciata di giorni. Attualmente non è chiaro cosa sia accaduto tra i due ma di certo nelle ore a venire l’ex tronista potrebbe intervenire per fare chiarezza sulla situazione.