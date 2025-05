Questa sera è andata in onda la prima semifinale dell’Eurovision 2025. Ma chi sono i 10 paesi che hanno avuto accesso alla finale del 17 maggio? Andiamo a scoprirlo.

I paesi finalisti dell’Eurovision 2025

Finalmente ci siamo: l’Eurovision 2025 è ufficialmente partito! Stasera infatti è andata in onda la prima semifinale della kermesse musicale, durante la quale si sono esibiti i primi 16 paesi in gara. A salire sul palco sono così stati: Islanda, Polonia, Slovenia, Estonia, Ucraina, Svezia, Portogallo, Norvegia, Belgio, Azerbaigian, San Marino, Albania, Paesi Bassi, Croazia, Svizzera e Cipro. A esibirsi, seppur fuori gara, sono stati anche Lucio Corsi, rappresentante dell’Italia, e la Spagna, che facendo parte dei Big Five volano di diritto all’ultima puntata.

Dei 16 paesi che hanno performato questa sera tuttavia soltanto in 10 hanno avuto accesso alla finale di sabato 17 maggio. A decidere le sorti del cantanti in gara è stato naturalmente il pubblico da casa, mediante l’utilizzo del televoto. Stasera a poter votare sono stati anche gli utenti italiani, che non potranno invece esprimere le proprie preferenze durante la seconda semifinale.

Ma cosa è accaduto dunque e chi sono i 10 paesi che superano la prima semifinale e accedono alla finale dell’Eurovision 2025? A passare il turno sono stati: Norvegia, Albania, Svezia, Islanda, Paesi Bassi, Polonia, San Marino, Estonia, Portogallo e Ucraina.

Giovedì 15 nel mentre andrà in onda la seconda semifinale e stavolta a salire sul palco saranno le seguenti nazioni: Australia, Montenegro, Irlanda, Lettonia, Armenia, Austria, Grecia, Lituania, Malta, Georgia, Danimarca, Repubblica Ceca, Lussemburgo, Israele, Serbia e Finlandia. In più a esibirsi saranno anche i restanti paesi dei Big Five: Regno Unito, Francia e Germania. Ma cosa accadrà dunque e chi vincerà quest’anno la kermesse musicale? Non resta che attendere per scoprirlo.