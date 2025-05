Secondo alcuni utenti la canzone della Spagna in gara all’Eurovision 2025 ricorderebbe Amarcord di Sarah Toscano

Stasera durante la prima semifinale dell’Eurovision 2025 a salire sul palco è stata anche Melody, rappresentante della Spagna. Secondo alcuni utenti però la canzone ricorderebbe Amarcord, brano di Sarah Toscano.

Polemica sulla canzone della Spagna in gara all’Eurovision 2025

Questa sera è finalmente partito l’Eurovision 2025. La prima semifinale della kermesse musicale ha già appassionato tutti i fan e a breve scopriremo chi sono i 10 paesi che accederanno alla finale di sabato 17 maggio. Stasera intanto a salire sul palco di Basilea sono stati anche Lucio Corsi, rappresentante dell’Italia, e Melody, rappresentante della Spagna. I due artisti, pur essendo già di diritto all’ultima puntata, hanno avuto modo di presentare le loro canzoni, che naturalmente hanno conquistato tutto il pubblico. In rete però alcuni utenti hanno dato il via a una polemica che non è passata inosservata. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Proprio Melody si è esibita con la canzone Esa Diva, che fin dal primo momento ha fatto cantare e scatenare non solo i presenti all’interno dell’arena ma anche tutti i telespettatori da casa. Qualcuno però ha notato un dettaglio che sta già facendo discutere.

Secondo qualcuno infatti la canzone di Melody, rappresentante della Spagna all’Eurovision 2025, ricorderebbe in qualche modo Amarcord di Sarah Toscano, brano in gara all’ultimo Festival di Sanremo. Naturalmente si tratta del pensiero di alcuni maliziosi utenti, che sui social stanno lanciando frecciate a Melody. Ecco dunque di seguito i due brani a confronto:

Solo a me è partita UNA LACRIMA MI SCENDE ANCHE SE TI SCORDERÒ IN UN CLUB IL SABATO?#escita #eurovision2025 #ESC2025 pic.twitter.com/CfjKlZWnQW — Anto🐋 (@cercolapace) May 13, 2025

Questo invece il brano di Sarah Toscano:

Melody nel mentre sabato prenderà parte alla finale dell’Eurovision 2025 e in molti si chiedono se sarà proprio lei a vincere la kermesse musicale.