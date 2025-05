Nel corso della prima semifinale dell’Eurovision 2025 a esibirsi, pur non essendo in gara stasera, è stato anche Lucio Corsi, che ha così presentato la sua Volevo essere un duro.

Lucio Corsi arriva all’Eurovision 2025

L’Eurovision 2025 è ufficialmente partito. Stasera infatti sta andando in onda la prima semifinale della kermesse musicale, durante la quale si sono esibiti i primi 16 paesi in gara. A salire sul palco stasera sono state però anche due nazioni appartenenti ai Big Five: l’Italia, rappresentata dal nostro Lucio Corsi, e la Spagna.

Proprio il cantante nostrano ha così presentato la sua Volevo essere un duro, che in questi mesi è diventata una vera hit. Il brano, secondo classificato al Festival di Sanremo, ha infatti scalato le classifiche e ha fatto cantare tutto il pubblico. In molti dunque stanno facendo il tifo per il giovane artista, che nel mentre poco fa è salito sul palco per la prima volta.

Lucio Corsi si è così esibito all’Eurovision 2025 con Volevo essere un duro e ha mandato in visibilio il pubblico. Nel corso della performance non sono mancate le emozioni e come al solito il cantante ha saputo stupire tutti quanti.

In mezzo allo spettacolo puro che richiede quest’evento arriva lui, con la sua chitarra e le sue patatine a reggere le spalline direttamente dal suo mondo fiabesco. L’importante è che ti abbiamo capito noi, Lucio 🫶🇮🇹#Eurovision2025 #Eurovision #ESCITA #ESC2025 pic.twitter.com/wDcCqCL5RP — Ansia Totale (@ansia_totale) May 13, 2025

Sui social intanto in molti stanno commentando l’esibizione di Lucio, che di certo non ha deluso le aspettative. Ma cosa accadrà nel corso della finale di sabato 17 maggio? Non resta che attendere per scoprirlo.