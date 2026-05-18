Dall’Eurovision Song Contest 2026 arriva un gossip su Francesca Tocca, direttamente dal backstage. La ballerina ha partecipato all’evento per accompagnare Sal Da Vinci nella sua performance.

Eurovision 2026, Francesca Tocca: il gossip dal backstage

L’Eurovision Song Contest 2026 ha acceso i riflettori non solo sulle performance degli artisti in gara, ma anche su tanti avvenimenti avvenuti dietro le quinte, dove spesso nascono dinamiche in grado di attirare l’attenzione. Sal Da Vinci ha conquistato il pubblico internazionale con il suo brano “Per sempre sì“, ottenendo un grande successo. La sua esibizione è stata arricchita dalla presenza dei ballerini Francesca Tocca e Marcello Sacchetta, presenti anche nel video dell’artista, sempre in veste di due sposi.

I due ballerini sono saliti sul palco vestiti da sposa e si sono scambiati dei baci che non sono passati inosservati. Molti spettatori si sono chiesti se si trattasse semplicemente dei un’interpretazione artistica o se dietro ci fosse qualcosa di più. Il backstage ha attirato ancora di più l’attenzione, alimentando i gossip. Sui social network hanno iniziato a circolare segnalazioni legate alla forte complicità dei due ballerini, che ha fatto pensare ci fosse qualcosa di più rispetto alla loro semplice interpretazione. Le indiscrezioni continuano a emergere, ma per il momento si tratta solo di voci di corridoio. Potrebbe trattarsi di un semplice rapporto d’amicizia, cresciuto nel tempo, che i fan hanno confuso con qualcosa di più profondo.

Il gossip su Francesca Tocca e Marcello Sacchetta: complicità dietro le quinte dell’Eurovision Song Contest 2026

Molti utenti hanno parlato di atteggiamenti particolarmente complici e affiatati anche lontano dalle telecamere e fuori dal palco. L’indiscrezione è stata rilanciata anche da Deianira Marzano, esperta di gossip, che ha deciso di condividere diverse segnalazioni ricevute dagli utenti. Tra queste anche una storia Instagram pubblicata da Francesca Tocca, in cui Marcello Sacchetta l’avrebbe chiamata “amore“. Per il momento si tratta di semplici indiscrezioni e voci di corridoio. Non è arrivata nessuna conferma da parte dei diretti interessati, per il momento.

Si parlava già da tempo di un momento delicato dal punto di vista sentimentale per tutti e due i ballerini e sicuramente la loro complicità, che potrebbe essere solo artistica e amichevole, ha aumentato ancora di più i gossip su di loro. Ricordiamo che Francesca Tocca si è separata da Raimondo Todaro e che da mesi si parla di un’ipotetica crisi tra Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, anche se nessuno dei due ha mai parlato di una rottura. Sicuramente le due situazioni che stanno vivendo, messe insieme alla complicità e alla chimica che hanno mostrato durante l’esibizione, hanno alimentato le ipotesi dei tanti fan.