Arriva la conferma: Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli sono in crisi, parla lui

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli sono in crisi

A seguito delle indiscrezioni di Gabriele Parpiglia e le segnalazioni di Deianira Marzano, ora ne abbiamo la certezza: Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli sono in crisi. A fare chiarezza e rivelare cosa è successo è stato il ballerino in un’intervista a Vanity Fair.

Il coreografo ha confidato che stanno attraversando “un momento di riflessione”.

La crisi tra Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli è arrivata dopo la nascita del loro bambino e dopo anni in cui hanno si sono mostrati innamorati e complici.

La conferma della crisi: parla Marcello Sacchetta

Durante un’intervista a Vanity Fair, Marcello Sacchetta ha parlato della sua vita privata dichiarando che si tratta, per l’appunto, di un periodo di riflessione e vorrebbe restasse tale.

Come spesso ci ha abituato sia lui che Giulia Pauselli, anche stavolta Marcello Sacchetta ha voluto mettere un freno alla curiosità morbosa di alcuni. Non solo per la loro storia, ma anche per la presenza del loro bambino.

“Non vorrei esprimermi troppo su questo”, ha detto lui, lasciando intendere dunque di mantenere massimo riserbo sulla faccenda.

I rumor sulla crisi

Da tempo c’era il sospetto che tra Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli ci fosse una crisi in corso.

Non solo per la mancanza di contenuti social, dato che erano sempre molto attivi, ma anche per non avere mai confermato o smentito fino a questo momento.

Ma è pur vero che entrambi sono sempre stati molto riservati e non hanno mai voluto spettacolarizzare la loro vita privata.

C’è da precisare poi che Marcello Sacchetta ha parlato di “riflessione”. Ciò non significa dunque che si stia pensando a una separazione. Anzi, tutt’altro. Per ora Giulia Pauselli non si è espressa, ma in ogni caso potrebbe trattarsi solo di un periodo e che questo vada piano piano a risolversi con il tempo. Almeno questo è quello che molti utenti si augurano.

