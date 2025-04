Quest’oggi a Verissimo Francesca Tocca ha parlato della rottura con Raimondo Todaro e ha svelato qual è il loro rapporto in questo momento.

Francesca Tocca sulla rottura con Raimondo Todaro

Per questa puntata domenicale Verissimo ha fatto ritorno su Canale 5 con un appuntamento davvero speciale. Ospite in studio Francesca Tocca che, di recente, l’abbiamo ritrovata nuovamente tra i professionisti di Amici 24. Per lei peraltro si tratta di un nuovo capitolo della sua vita dopo la rottura da Raimondo Todaro. E di questo ha parlato oggi con Silvia Toffanin.

Per prima cosa ci ha tenuto a dire che lei e il suo ex marito hanno un bellissimo rapporto: “Ci siamo resi conto che dopo aver dato tutto noi stessi, per cercare di salvare il matrimonio per il nostro bene, della bambina e anche dei nostri genitori. Ma ci siamo resi conto che ci stavano facendo del male”, ha detto subito Francesca Tocca.

Quindi da persone adulte abbiamo deciso così: “Con lui c’è un bene che va oltre”. Con la voce spezzata ha poi aggiunto: “Riconoscere che momentaneamente è meglio lasciare andare è un grande amore. L’abbiamo fatto reciprocamente”.

Francesca Tocca ha spiegato che è stata una decisione presa di comune accordo quella di separarsi: “Io per lui ci sarò sempre e lui ci sarà sempre per me”, ha proseguito con gli occhi lucidi. Oggi quando si vedono ha spiegato che sono più sereni di prima, anche se una rottura è tosta.

Silvia Toffanin ha chiesto se è possibile un ritorno di fiamma, ma Francesca Tocca ha detto che non lo sa e che a oggi non lo sa. Non pensa sia impossibile, ma per il bene di entrambi era importante fare questo passo. Ha precisato che non è stata una decisione improvvisa ma c’è stato un percorso.

La storia Instagram con l’annuncio è stata fatta non perché volessero a tutti i costi, ma solo perché consapevoli che le persone si facevano molte domande sul loro conto. Avrebbero preferito mantenere il tutto riservato, ma è servito certamente anche per mettere a tacere dei chiacchiericci e invenzioni.