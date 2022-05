Il singolo dei Maneskin, Supermodel

In attesa di vedere i Maneskin domani sul palco dell’Eurovision Song Contest a Torino per la finalissima, la band oggi festeggia l’uscita del nuovo singolo Supermodel. Il brano sarà presentato da Damiano e colleghi sul prestigioso palco della manifestazione musicale. Evento che la band ha vinto lo scorso anno a Rotterdam, portandoli a diventare in brevissimo tempo delle star a livello mondiale.

Dopo la vittoria di Sanremo 2021 e il bis all’Eurovision Song Contest i Maneskin hanno scalato le classifiche di tutto il mondo. i ragazzi hanno conquistato il pubblico nostrano e non. Oggi per il gruppo romano è una giornata importantissima. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, che si trovano a Torino per le prove dell’evento, sono intervenuti a Radio Deejay per presentare la nuova canzone.



I Maneskin hanno quindi raccontato com’è nato il testo di Supermodel e il significato del brano. Pensate che il pezzo è stato prodotto da Max Martin, produttore discografico di artisti del calibro di Lady Gaga, The Weeknd e Coldplay. Ecco le dichiarazioni raccolte da Radio Deejay: “Abbiamo scritto Supermodel dopo aver trascorso dei mesi bellissimi a Los Angeles. A volte ci ha sorpreso – e allo stesso tempo intrigato – il fatto che la gente si preoccupi così tanto di coltivare il proprio status. Di essere una celebrità, e sia totalmente ossessionata dalle apparenze, dalle conoscenze”.

E ancora i Maneskin hanno proseguito: “Abbiamo iniziato a immaginare un enigmatico personaggio supermodel: una ragazza fantastica, brillante e molto social, che in realtà è piena di problemi e nasconde tristezza e dipendenza. In un certo senso la adori, perché ti dà l’idea di sapere come ci si diverte, ma allo stesso tempo la eviti, perché sai che potrebbe trascinarti nei guai”, si apprende da Radio Deejay.

Ecco l’audio del brano.

Appuntamento dunque a domani sera con i Maneskin che, alla finale dell’Eurovision, ci regaleranno sicuramente una performance meravigliosa!

