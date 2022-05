Chi è Sam Ryder: canzone cantante Regno Unito Eurovision 2022

Chi è Sam Ryder, dal Regno Unito con la canzone “Space Man” per l’Eurovision 2022. Età, altezza e Instagram.

Chi è Sam Ryder

Nome e Cognome: Sam Robinson

Nome d’arte: Sam Ryder

Data di nascita: 25 giugno 1989

Luogo di Nascita: Maldon (Regno Unito)

Età: 33 anni

Altezza: 1 metro e 77 centimetri

Peso: 75 kg

Segno zodiacale: Cancro

Professione: cantante

Fidanzata: Lois

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha alcuni tatuaggi

Profilo Instagram: @samhairwolfryder

Sam Ryder età e biografia

Chi è Sam Ryder, il cantante che rappresenta il Regno Unito all’Eurovision 2022 con la canzone “Space Man“? Nasce a Maldon il 25 giugno 1989. Di conseguenza, la sua età è di 33 anni. Ha un’altezza pari a 1 metro e 77 centimetri, mentre ha un peso di 75 kg circa.

Non abbiamo informazioni sulla sua famiglia. Non sappiamo chi siano la madre e il padre. Ha una sorella che vive in Australia. Ha frequentato la St. John Payne Catholic School tra il 2000 e il 2007.

Pare abbia iniziato a cantare già da bambino. Da ragazzo ha lavorato consegnando giornali per il The Essex Chronicle. Di lui sappiamo che è vegano, gli piace praticare surf, guidare macchine sportive e andare sullo skateboard.

Vita privata

Cosa sappiamo della vita privata di Sam Ryder, sotto il punto di vista sentimentale? Purtroppo non abbiamo molte informazioni. Pare abbia una fidanzata che si chiama Lois. Starebbero insieme da diverso tempo, ma sono una coppia alla quale piace mantenere la propria privacy.

Al momento non sono sposati e non hanno figli. Non appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornarvi il prima possibile.

Dove seguire Sam Ryder: Instagram e social

Dove possiamo seguire Sam Ryder per non perderci nessuna sua mossa durante l’Eurovision 2022? Troviamo il cantante su Spotify, Twitter e Facebook. Ha anche un canale YouTube che conta più di 18mila iscritti.

Il profilo più seguito è senza ombra di dubbio quello TikTok con oltre 12 milioni di follower. Infine, su Instagram ne ha quasi 4 milioni.

Carriera

La carriera di Sam Ryder inizia nel 2009 come chitarrista e cantante della band The Morning After. Nel 2010 va in tour con il gruppo Blessed by a Broken Heart e due anni dopo ne diventa il nuovo vocalist principale. Dopo che si sono sciolti entra nei Close Your Eyes.

Nel 2016 parte per Nashville così da registrare il primo album in studio. Purtroppo, però, questo progetto non vedrà mai la luce. Si trasferisce, perciò, alle Hawaii dove apre un bar vegano. Dopo la chiusura, però, comincia a esibirsi in vari club e matrimoni.

Il successo vero e proprio, però, arriva grazie a TikTok. Diventa uan vera e propria star quando, durante il lockdown dovuto alla pandemia di Coronavirus nel 2020, pubblica il primo video. Le sue cover catturano l’attenzione di artisti affermati come Sia, Justin Bieber ed Elton John.

Nel 2021, quindi, firma un contratto con la Parlophone e pubblica l’EP “The Sun’s Gonna Rise“. Nel marzo del 2022, infine, viene selezionato per rappresentare il Regno Unito all’Eurovision con la canzone “Space Man“. A maggio dello stesso anno, inoltre, la BBC pubblica un documentario intitolato “Sam Ryder: Road to Eurovision“.

Nonostante qualcuno lo possa pensare, nonostante il suo look, non ha mai recitato nella serie TV Vikings. Inoltre non ha mai partecipato a The Voice.

Album e canzoni

Ad oggi Sam Ryder, che vediamo competere per il Regno Unito all’Eurovision 2022 con la canzone “Space Man“, non ha ancora pubblicato album. All’attivo ha un EP intitolato “The Sun’s Gonna Ride“. Ecco, ora, la lista di canzoni uscite per il momento:

Set You Free (2019)

(2019) Whirlwind (2021)

(2021) Tiny Riot (2021)

(2021) July (2021)

(2021) More (2021)

(2021) The Sun’s Gonna Rise (2021)

(2021) Space Man (2022)

Passiamo, ora, a qualche dettaglio in più sull’Eurovision 2022…

Sam Ryder all’Eurovision 2022

Sam Ryder si esibisce nella finale dell’Eurovision 2022 con la canzone “Space Man” per rappresentare il Regno Unito. Non ha partecipato alle semifinali perché, facendo parte dei Big Five insieme a Italia, Francia, Spagna e Germania, gli viene concesso un posto di diritto.

In una recente intervista ha detto di on poter rivelare nulla in merito alla messa in scena dell’esibizione. Di conseguenza scopriremo cosa accadrà soltanto sabato 14 maggio 2022, su Rai 1, dalle ore 20:30 circa.

Passiamo, adesso, al testo della canzone…

Testo e canzone

Nel corso di un’intervista con il portale Wiwibloggs, Sam Ryder ha parlato del processo che l’ha portato a scrivere la canzone “Space Man“, con la quale gareggia all’Eurovision 2022:

“È successo più di un anno fa. Ero a Londra e faceva molto caldo. Eravamo in studio senza finestra e senza luce naturale. Era la prima volta che incontravo i miei attuali amici e ci siamo seduti al pianoforte. E l’abbiamo scritta in 10-15 minuti… È stato bello, mi sono divertito tanto.

Sembrava essere venuta fuori dal nulla, una benedizione. Sono molto grato. Non volevo rilasciarla, aspettavo che i pianeti si allineassero. Doveva essere il mio primo singolo come artista, ma ero spaventato che non andasse bene. Ora non ne ho più. Sono un grande fan dell’Eurovision. È un onore e privilegio stare qui“.

Qui di seguito, però, potete leggere un estratto del testo della canzone “Space Man” che Sam Ryder porta all’Eurovision 2022 per rappresentare il Regno Unito:

If I was an astronaut, I‘d be floating in mid-air

And a broken heart would just belong, to someone else down there

I would be the centre of my lonely universe

But I‘m only human, and I‘m crashing down to earth

I‘m up in space, man!

Up in space, man!

Ecco, ora, i concorrenti dell’Eurovision 2022…

I concorrenti dell’Eurovision 2022

