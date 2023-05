Chi è Loreen, cantante Svezia Eurovision 2023: canzone e testo

NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Maggio 2023

Chi è

Dopo aver vinto la kermesse nel 2012, Loreen torna all’Eurovision 2023 come rappresentante della Svezia e stavolta la cantante presenta la canzone Tattoo. Ecco quello che sappiamo su di lei, dall’età, alla vita privata, a dove seguirla sui social.

Chi è Loreen

Nome e Cognome: Lorine Zineb Nora Talhaoui

Nome d’arte: Loreen

Data di nascita: 16 ottobre 1983

Luogo di Nascita: Stoccolma

Età: 39 anni

Altezza: 1 metro e 70 centimetri

Peso: 58 kg

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: cantante

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @loreenofficial

Loreen età, vero nome e biografia

Andiamo a scoprire quello che sappiamo in merito alla biografia di Loreen, rappresentante della Svezia all’Eurovision 2023. Il vero nome della cantante è Lorine Zineb Nora Talhaoui, ed è nata il 16 ottobre a Stoccolma.

La sua età è dunque di 39 anni, mentre la sua altezza e il suo peso sono pari rispettivamente a 1 metro e 70 centimetri e 58 kg.

Figlia di immigrati marocchini di origine berbera, l’artista è nata nella capitale svedese ed è cresciuta nel quartiere Gryta di Västerås.

Ma vediamo cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Vita privata

Della vita privata di Loreen sappiamo che la cantante è apertamente bisessuale.

Non sappiamo tuttavia se la rappresentante della Svezia all’Eurovision 2023 sia impegnata.

La cantante è anche politicamente attiva e si batte molto per i diritti umani, e non solo.

Andiamo a vedere adesso dove seguirla sui social.

Dove seguire Loreen di Eurovision 2023: Instagram e social

In molti si stanno già chiedendo dove seguire Loreen, rappresentante della Svezia all’Eurovision 2023 sui social.

La cantante ha un profilo Instagram attivo, che vanta 364 mila follower.

Ma cosa sappiamo in merito alla sua carriera?

Andiamo a scoprirlo.

Carriera

Loreen sale alla ribalta nel 2004, quando partecipa alla prima edizione del talent show svedese Idol, dove si classifica al quarto posto. L’anno successivo esce il suo primo singolo in collaborazione con il gruppo Rob’n’Raz, The Snake. Contemporaneamente inizia a lavorare come presentatrice televisiva per TV400.

Nel 2011 prende parte a Melodifestivalen, il programma di selezione del rappresentante svedese all’Eurovision Song Contest, dove ha presentato l’inedito My Heart Is Refusing Me, senza però qualificarsi per la finale. Ciò nonostante la canzone ottiene un ottimo successo, al punto da conquistare il nono posto della classifica svedese e venendo certificato doppio disco di platino con oltre 80.000 unità vendute nel paese.

Eurovision 2012

Nel 2012 Loreen partecipa per la seconda volta a Melodifestivalen, e stavolta vince la kermesse con la canzone Euphoria. A quel punto ottiene il diritto di rappresentare la Svezia all’Eurovision Song Contest 2012.

In questa occasione conquista il cuore di tutti i telespettatori, vincendo la kermesse con ben 372 punti, raggiungendo quello che allora era il secondo punteggio più alto della storia della manifestazione. La canzone Euphoria nel mentre diventata un tormentone estivo internazionale, al punto da ottenere dischi d’oro e di platino in ben 11 paesi. Nell’ottobre dello stesso anno esce il suo album di debutto, Heal.

Nel 2017 Loreen partecipa ancora a Melodifestivalen con il brano Statements, ma stavolta non riesce a qualificarsi per la finale. Nello stesso anno pubblica l’EP Nude, seguito dal suo secondo album, Ride.

Loreen a Eurovision 2023

Nel 2023 Loreen ci riprova e per la quarta volta prende parte a Melodifestivalen, dove ha presentato la sua nuova canzone Tattoo. Stavolta la cantante vince la kermesse e ottiene così il diritto di rappresentare la Svezia all’Eurovision 2023, che si terrà a Liverpool.

A rappresentare l’Italia sarà Marco Mengoni con la sua Due Vite. Il cantante dopo aver vinto il Festival di Sanremo accede di diritto alla kermesse europea, e nel corso della finale, che si terrà sabato 13 maggio, scopriremo chi sarà a vincere.

Canzone e testo

Ecco un estratto del testo di Tattoo, la canzone che Loreen presenterà all’Eurovision 2023 in qualità di rappresentante della Svezia:

“No, I don’t care about them all

Cause all I want is to be loved

And all I care about is you

You stuck on me like a tattoo

No, I don’t care about the pain

I’ll walk through fire and through rain

Just to get closer to you

You stuck on me like a tattoo”.

Prima di conoscere tutti i concorrenti in gara all’Eurovison Song Contest 2023 facciamo un recap della canzoni e degli album di Loreen.

Album e canzoni di Loreen

Ecco un elenco delle canzoni di Loreen:

My Heart Is Refusing Me

Sober

Euphoria

Crying Out Your Name

In My Head

We Got the Power

Paper Light (Higher)

I’m in It with You

Under ytan

Statements

Body

Jungle (feat. Elliphant)

71 Charger

Sötvattentårar

Neon Lights

Tattoo

Questi invece gli album della cantante:

2012 – Heal

2017 – Ride

I concorrenti di Eurovision 2023

Andiamo a fare la conoscenza dei concorrenti dell’Eurovision 2023. Ecco gli artisti che si esibiranno nel corso della prima semifinale, in onda martedì 9 maggio:

Arzebaijan TuralTuranX – Tell Me More

TuralTuranX – Tell Me More Croazia Let 3 – Mama ŠČ!

Let 3 – Mama ŠČ! Repubblica Ceca Vesna – My Sister’s Crown

Vesna – My Sister’s Crown Finlandia Käärijä – Cah cha cha

Käärijä – Cah cha cha Irlanda Wild Youth – We Are One

Wild Youth – We Are One Israele Noa Kirel – Unicorn

Noa Kirel – Unicorn Lettonia Sudden Lights – Aija

Sudden Lights – Aija Malta The Busker – Dance (Our Own Party)

The Busker – Dance (Our Own Party) Moldavia Pasha Perfeni – Soarele şi Luna

Pasha Perfeni – Soarele şi Luna Paesi Bassi Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight

Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight Norvegia Alessandra – Queen of Kings

Alessandra – Queen of Kings Portogallo Mimicat – Ai Coração

Mimicat – Ai Coração Serbia Luke Black – Samo Mi Se Spava

Luke Black – Samo Mi Se Spava Svezia Loreen – Tattoo

Loreen – Tattoo Svizzera Remo Forrer – Watergun

Nel corso della seconda semifinale dell’Eurovision 2023, in onda giovedì 11 maggio, si esibiranno invece:

Albania Albina & Familja Kelmendi – Duje

Albina & Familja Kelmendi – Duje Armenia Brunette – Future Lover

Brunette – Future Lover Australia Voyager – Promise

Voyager – Promise Austria Teya & Selena – Who the Hell is Edgar?

Teya & Selena – Who the Hell is Edgar? Belgio Gustaph – Because of You

Gustaph – Because of You Cipro Andrew Lambrou – Break a Broken Heart

Andrew Lambrou – Break a Broken Heart Danimarca Reiley – Breaking My Heart

Reiley – Breaking My Heart Estonia Alika – Bridges

Alika – Bridges Georgia Iru – Echo

Iru – Echo Grecia Victor Vernicos – What They Say

Victor Vernicos – What They Say Islanda Diljà – Power

Diljà – Power Lituania Monika Linkyté – Stay

Monika Linkyté – Stay Polonia Blanka – Solo

Blanka – Solo Romania Theodor Andrei – D.G.T (Off and On)

Theodor Andrei – D.G.T (Off and On) San Marino Piqued Jacks – Like an Animal

Piqued Jacks – Like an Animal Slovenia Joker Out – Carpe Diem

Nel corso della finale, in onda sabato 13 maggio, saliranno sul palco i cantanti e i paesi che accedono di diritto all’ultima serata della manifestazione. Ecco di chi si tratta:

Francia La Zarra – Evidemment

La Zarra – Evidemment Germania Lord of the Lost – Blood & Glitter

Lord of the Lost – Blood & Glitter Italia Marco Mengoni – Due Vite

Marco Mengoni – Due Vite Spagna Blanca Paloma – Eaea

Blanca Paloma – Eaea Ucraina TVORCHI – Heart of Steel

TVORCHI – Heart of Steel Regno Unito Mea Muller – I Wrote a Song

Ma scopriamo ora di più sul percorso di Loreen all’Eurovision 2023

Il percorso di Loreen a Eurovision 2023

Il percorso di Loreen all’Eurovision 2023 inizia martedì 9 maggio. La cantante rappresentante della Svezia salirà infatti sul palco in occasione della prima semifinale. A fine serata sapremo chi accederà alla finalissima di sabato 13 maggio.