Eva Herzigova rompe il silenzio su Leonardo DiCaprio

Stasera su Rai 2 va in onda l’attesa terza puntata della nuova edizione di Belve. Ospiti di Francesca Fagnani saranno Eva Herzigova, Cristiano Malgioglio, Genny Urtis e BigMama. In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore sono arrivate le prime anticipazioni sull’intervista della modella, che promette di regalare un colpo di scena dietro l’altro. La chiacchierata con la giornalista inizia con il capitolo Leonardo DiCaprio.

Come forse qualcuno saprà, in passato alcuni tabloid attribuirono la fine del matrimonio tra Eva il batterista di Bon Jovi, Tico Torres, proprio a un presunto flirt con il divo di Hollywood. Adesso la Herzigova, rivelando cosa è accaduto in realtà, ha rotto il silenzio e ha ammesso: “Era già finito il mio matrimonio. Con DiCaprio c’è stato un incontro, simpatico, dai…”. Ma non è finita qui.

La Fagnani ha infatti chiesto ad Eva Herzigova delle foto esplicite che hanno immortalato il marito con una ragazza. La modella in merito ha dichiarato: “Trovo che, soprattutto se ci sono dei figli, uno deve combattere. Per foto così non vale la pena rompere qualcosa di più importante. Se il tradimento è un’ipotesi che contemplo in una relazione? È la donna che sceglie sempre di stuzzicare e l’uomo in quel momento è debole”.

Si è poi parlato della nota pubblicità di un reggiseno che ha reso la Herzigova famosa in tutto il mondo. In merito Eva ha affermato: “Se avevo capito subito il grande successo che mi stava arrivando addosso? Non ti rendi conto quando sta succedendo. Però mi sono resa conto che quell’immagine sarebbe stato difficile toglierla di dosso. Se questo mi dispiace? Era difficile uscire da questo aspetto molto commerciale”.

