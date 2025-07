L’ex corteggiatore di Uomini e Donne Federico Gregucci è stato ricoverato in ospedale e la moglie Clarissa ha spiegato come sta

Sul proprio profilo social, Clarissa Marchese ha parlato del ricovero in ospedale del marito Federico Gregucci e ha spiegato come sta oggi. Ecco le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Come sta l’ex volto di Uomini e Donne

Nel 2016 Clarissa Marchese prende parte a Uomini e Donne con il ruolo di tronista e qui conosce e sceglie il corteggiatore Federico Gregucci. Alcuni anni dopo, nel 2019, si sposano e poco dopo arriva anche la prima figlia Arya, mentre nel 2023 danno il benvenuto al secondogenito Christian.

Oggi però vi vogliamo parlare di una situazione che ha fatto preoccupare alcuni fan della coppia, ovvero il ricovero in ospedale dell’ex corteggiatore. Clarissa è apparsa in queste ore sui social per spiegare la situazione e rivelare che cos’è successo.

LEGGI ANCHE: La Rai pensa già al ‘post Sanremo’ e registra alcuni nuovi nomi per il Festival: ecco quali

Il 20 maggio 2025 il marito ha subito un intervento alla caviglia per “risolvere un problemino di due osteofiti perché gli faceva tanto male“. Anche se l’operazione è andata bene “entra ed esce dagli ospedali di tre regioni diverse” perché la ferita ancora non era guarita al meglio:

“Aveva due buchetti nella caviglia, uno dei due non sanava e dava sempre problemi e fastidi. All’ospedale di Milano hanno pensato di mettere un punto perché la ferita era ampiamente esposta. Siamo partiti, ma per un viaggio in nave ma lui lamentava un forte dolore. […] Arrivati in Sicilia siamo andati in ospedale, il dottore gliel’ha ripulita.

Ha iniziato un ciclo di antibiotici perché probabilmente c’era un’infezione in corso. […] Ha iniziato a fare una serie di accertamenti. È tornato a Milano per fare un lavaggio della ferita, che di fatto è un’operazione con due giorni di ricovero. Quindi sta iniziando un ciclo antibiotico di un mese e domani verrà dimesso.

Il racconto di Clarissa Marchese sul ricovero in ospedale del marito #uominiedonne pic.twitter.com/WshQmiHF6C — Novella2000 Archive (@novella_archive) July 2, 2025

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, tuttavia, ha rivelato che il paggio è passato e sta molto meglio. Oggi ha infatti informato tutti i suoi follower su Instagram che verrà dimesso molto presto.