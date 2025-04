Mentre si trovava in concerto a Roma Jovanotti ha ricevuto una bella sorpresa dall’amico Fiorello, che è poi salito sul palco con lui.

La sorpresa di Fiorello a Jovanotti

Durante i concerti può succedere davvero di tutto e Jovanotti lo sa molto bene. Anche ricevere la sorpresa da un amico come Fiorello, esattamente come accaduto durante il live di Roma. Il cantautore mentre si trovava sul palco ha notato tra i presenti l’amato conduttore e ha deciso così di coinvolgerlo sul palco.

FAI IL QUIZ: Con quale concorrente del Grande Fratello avresti litigato? QUIZ

Come mostrato dalle immagini i due, uniti da un’amicizia fraterna, hanno scherzato per un po’. Fiorello peraltro l’ha preso un po’ in giro:

“Io fossi in te farei un concerto l’anno perché se devi tornare in forma così….con questi fenomeni! Io devo dire, ragazzi, che questo è pazzesco!”. Jovanotti non ha trattenuto le risate e si è detto felice di averlo lì con lui. Poi hanno intonato insieme Ragazzo fortunato, hit dell’artista e raccontato diversi aneddoti come potete vedere dal video sottostante…

Si è trattato di uno show nello show, come potete ben vedere da queste immagini e con Fiorello non sarebbe potuto essere altrimenti. Tra applausi e risate del pubblico, il concerto di Jovanotti è stato arricchito dalla presenza dello showman.

Il ricordo di Papa Francesco

Così come tanti altri artisti e volti noti, durante il suo tour anche Jovanotti ci ha tenuto a riservare un momento di cordoglio per ricordare Papa Francesco dopo la recente scomparsa.

“Tutta la squadra di PalaJova è arrivata a Roma ieri mattina e come tutti abbiamo appreso in diretta la notizia della morte di Papa Francesco. Suoneremo a Roma a partire da stasera. Moltissimi hanno programmato da tempo di partecipare a questi concerti, in molti arrivando a Roma da lontano. Suoneremo e realizzeremo i concerti romani con tutto il nostro slancio e la nostra passione di sempre e più di sempre”, ha scritto Jovanotti sui social in vista del concerto del 22 aprile.

Ha ricordato il bene reciproco che c’è stato per il Santo Padre dal suo pontificato a oggi e quanto la sua presenza sia stato un dono indimenticabile per tutti. A lui ci ha tenuto a dedicare gli spettacoli nella Capitale.

In seguito durante il concerto Jovanotti ha visto un bandiera argentina tra la folla e ha colto l’occasione per ricordare Papa Francesco: «Tutto nasce per fiorire, in un’eterna primavera. A dirlo è stato un prete, un prete di periferia, innamorato della poesia. Si chiamava Francesco». Un pensiero molto apprezzato da tutti.