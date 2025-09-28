Ai microfoni di Verissimo l’opinionista della nuova edizione del GF, Ascanio Pacelli ha rivelato di aver ricevuto diverse proposte per tornare nella Casa, ma ha sempre detto “no” svelando i motivi di questa scelta…

Ascanio Pacelli, perché ha sempre rifiutato di tornare al GF

Mentre cresce l’attesa per la nuova edizione del Grande Fratello, che quest’anno sarà condotta da Simona Ventura, tornano alcuni volti storici del reality in veste di commentatori. Si tratta di Floriana Secondi, Cristina Plevani e Ascanio Pacelli, tre ex amatissimi del programma.

Ospite di Verissimo, Ascanio Pacelli ha parlato della sua esperienza passata nella Casa e di cosa gli abbia lasciato quella partecipazione. Non solo notorietà, ma anche l’amore: proprio al GF ha incontrato Katia Pedrotti, diventata sua moglie e madre dei suoi due figli. La loro unione resiste ancora oggi, a distanza di oltre vent’anni.

Durante l’intervista, Ascanio Pacelli ha spiegato con lucidità perché, nonostante nel tempo gli sia stato proposto più volte di tornare al reality, ha sempre rifiutato.

“Ci piaceva l’idea di prendere quella popolarità. Che non è meritocratica, per costruirci un futuro. Sapevamo che prima o poi i riflettori si sarebbero spenti”, ha raccontato.

Per l’ex gieffino, il Grande Fratello non è un punto di partenza per una carriera nel mondo dello spettacolo: “Non è un trampolino di lancio, ma un percorso. Chi ci entra con ambizioni fa male. Quel percorso può migliorarti”, ha dichiarato.

E quando gli è stato chiesto se avrebbe mai preso in considerazione un ritorno, la risposta è stata netta: “Quando mi è stato chiesto negli anni di tornare nella casa ho sempre detto no. Non perché non sia grato, ma perché non potrebbe darmi nulla di più di quello che mi ha già dato”.

Con queste parole quindi Ascanio Pacelli ha rivelato i motivi che l’hanno sempre spinto a non tornare nella Casa più spiata d’Italia.