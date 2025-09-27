In un’intervista esclusiva concessa a Novella 2000, Shaila Gatta ha rivelato di essere single, nonostante i gossip degli ultimi mesi sul suo conto e spiegato perché non rifarebbe il Grande Fratello, ma non solo…

L’intervista a Shaila Gatta

Shaila Gatta è stata una delle protagoniste della scorsa edizione del Grande Fratello. Amata, ma anche criticata per il suo carattere esplosivo, Shaila Gatta non ha mai nascosto un temperamento da “scugnizza napoletana” (per noi è un merito!) tanto da aggiudicarsi la finale del reality show, vinto poi da Jessica Morlacchi.

Novella 2000 ha raggiunto Shaila Gatta a Milano, la città in cui si è trasferita. È felice, ha deciso di chiudere con il passato sentimentale vissuto nel reality, del quale non vuole più parlare.

Shaila, pentita o soddisfatta del Grande Fratello?

«È stata un’esperienza unica, con lati belli e brutti. Ringrazio la produzione per avermi scelta, però non lo rifarei»

Quali sono state le difficoltà?

«Ho dovuto mettere in gioco tutta me stessa, con persone che non conoscevo, e che a loro volta stavano giocando per vincere una gara. Non rifarei il Grande Fratello perché si mettono in stand-by sei mesi della propria vita, e per quanto il pubblico possa vedere soltanto la parte positiva, sotto il punto di vista psicologico è un percorso molto duro».

Sui social è stata più volte criticata per i suoi atteggiamenti all’interno della casa. Questa cosa l’ha ferita?

«Ribadisco, per me il Grande Fratello è stata una bellissima esperienza, ma è finito. Per fortuna non ci sono state soltanto critiche, ma anche gente che mi apprezza e che mi sostiene».

Cosa si aspettava dal GF?

«Non ho mai avuto un’aspettativa precisa, anche perché avevo già un background professionale alle spalle. L’unica cosa di cui vado fiera è di essere stata sempre me stessa e pura».

Ha ancora contatti con qualche suo coinquilino della Casa?

«Mi sento spesso con Ilaria Galassi e con Yulia Bruschi. Due ragazze con cui ho condiviso bei momenti durante il reality e a cui voglio molto bene».

Non ci sono dubbi, ma la domanda è un’altra: c’è un progetto tv che la riguarda?

«In effetti c’è una cosa in ballo, un programma che mi vedrà protagonista, ma non ne posso ancora parlare».

Lei è stata anche una ballerina. Le manca quel mondo?

«Quante cose mi sono successe… Sono stata ad Amici di Maria De Filippi, Ciao Darwin con Paolo Bonolis, velina di Striscia la Notizia, tutte esperienze che mi hanno gratificato, poi però ho preso strade diverse…Mi manca tantissimo quel mondo, perché c’era una competizione sana, c’era professionalità e c’era talento».

Come va la vita sentimentale? L’amore c’è?

«C’è l’amore, l’amore per me stessa. Se dovessi veder passare Cupido cambierei strada! A parte gli scherzi, sono single e mi sto dedicando soltanto al mio lavoro e ai miei progetti».

A cura di Armando Sanchez.

Per leggere l’intervista completa di Shaila Gatta... correte in edicola!