L’appello dell’ex ballerina di Amici

Serena Carassai, ex ballerina di Amici, ha partecipato come concorrente nell’ottava edizione del programma. Si ricorda, probabilmente, anche per la sua amicizia con Valerio Scanu. Nelle ultime ore, però, si è tornato a parlare di lei per via di un appello che ha lanciato sui suoi canali social, in particolare Instagram. La ragazza, che ha lavorato anche al Teatro dell’Opera di Roma e a La Scala di Milano, ha riportato alla memoria un doloroso ricordo.

Stiamo parlando della morte del padre avvenuta nel 2018. Un triste evento che non ha mai avuto una degna conclusione. Nel post possiamo vedere delle immagini molto forti, non adatte ai più sensibili. Nella descrizione, invece, la ragazza sostiene che il padre non ha avuto nessun malore e che andrà fino in fondo per scoprire la verità su ciò che accadde quel giorno. Qui di seguito le parole esatte:

Probabilmente questo post potrà urtare la sensibilità di alcuni di voi. Questo era mio padre tre anni fa, il 2/03/2018, a terra, nel centro residenziale Bel Poggio dove stava lavorando. Non si sa perché aveva quattro fratture craniche e nessuna frattura o escoriazione al braccio. Sono stati chiamati i vigili perché qualcuno, non so chi, ha subito pensato a un incidente e non a un presunto omicidio.

il discorso dell’ex ballerina di Amici, Serena Carassai, quindi prosegue:

Mio padre non ha avuto nessun malore e questo non lo dico io ma l’autopsia. Quindi vi chiedo gentilmente di far girare questo post affinché l’assassino o gli assassini di mio padre possano iniziare a capire che stavolta andrò a fondo a questa faccenda senza nessuna pietà. Chiedo giustizia per Remo Carassai. Un uomo buono e un grande lavoratore, al quale è stata tolta la possibilità di diventare nonno. FATE GIRARE e CONDIVIDETE NELLE STORIE, GRAZIE.

Noi di Novella 2000 ci stringiamo intorno a Serena Carassai e condividiamo il suo appello, nella speranza che la verità che cerca possa venire a galla.

