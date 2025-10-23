Ricordate Benedetta Mazza? L’ex concorrente del GF Vip, ha raccontato a Caterina Balivo di aver perso 15 kg a causa dello stress. Ma le critiche non sono diminuite: “In TV ero quella in carne, ma anche dimagrire è stato giudicato”.

L’ex del GF Benedetta Mazza parla della sua perdita di peso

Le notizie anche nella giornata di oggi non sembrano mancare, tra reality show, gossip e confidenze. Benedetta Mazza, per esempio, durante la sua recente ospitata nel programma di Caterina Balivo ha raccontato un periodo delicato della sua vita. L’ex concorrente del GF Vip 3, oggi 35enne, ha parlato apertamente della sua trasformazione fisica e delle critiche ricevute dopo aver perso ben 15 chili.

Ripercorrendo la sua carriera televisiva, che l’ha vista impegnata in programmi come L’Eredità con Carlo Conti e Tale e Quale Show, l’ex del GF ha spiegato come, fin dall’inizio, sia stata spesso etichettata come “la più in carne” del gruppo. “Nel mio percorso lavorativo sono sempre stata più in carne rispetto alla media, perché la televisione è ancora molto stereotipata”, ha confessato a La Volta Buona.

Poi è arrivato un periodo complicato, segnato da stress e problemi di salute, che l’ha portata a un dimagrimento improvviso e significativo: “A causa dello stress e di dinamiche legate alla salute, ho perso diversi chili in modo significativo. Si vedeva.”, ha raccontato l’ex del GF.

Secondo la conduttrice e showgirl, la perdita di peso non le ha regalato serenità, anzi. Le reazioni del pubblico sono state ancora più dure di prima: “Se prima ricevevo commenti sgradevoli per qualche chilo in più, dimagrire è stato anche peggio. Non ti viene perdonata questa cosa. Come fai, sbagli.”

Peraltro l’ex del GF ha anche fatto notare come, soprattutto nel mondo dello spettacolo, le donne vengano costantemente giudicate per il loro aspetto, indipendentemente dal peso o dalla forma fisica. Insomma un tema che deve portare a riflettere non solo chi fa parte di questa categoria, ma anche gli utenti.