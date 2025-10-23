L’ex allievo di Amici 19 Jacopo Ottonello oggi lavora come spazzino, ma non ha mai smesso di credere nella musica. “Mi riprendo tutto”, dice su TikTok, mentre prepara un nuovo progetto con una casa discografica indipendente.

Jacopo Ottonello di Amici 19 oggi fa lo spazzino

Cinque anni dopo la sua partecipazione ad Amici 19, Jacopo Ottonello torna a far parlare di sé, ma in un modo che nessuno si sarebbe aspettato. L’ex allievo del talent di Maria De Filippi, amatissimo per la sua voce e per la sua dolcezza, oggi lavora come spazzino. Eppure, non ha mai smesso di inseguire il sogno che lo ha fatto conoscere al grande pubblico: la musica.

Durante l’edizione difficile di Amici in pieno Covid, quella vinta da Gaia Gozzi, Jacopo arrivò a un passo dalla semifinale e ricevette parole commosse proprio da Maria: «Sei perbene, una cosa rara. Ti auguro il meglio». Una frase che Jacopo Ottonello custodisce nel cuore e di cui probabilmente ne ha fatto un mantra. Questo perché l’ex allievo non si è mai arreso, nemmeno quando la popolarità è svanita.

Negli ultimi mesi è tornato virale su TikTok grazie ai suoi video girati dal furgone di lavoro, dove si ferma a cantare tra un turno e l’altro. Prima di intonare “Cinque giorni” di Michele Zarrillo, si è presentato con autoironia: «Nel 2025 c’è di tutto sui social, ma uno spazzino che canta?». E ai fan che gli scrivono “meritavi di più”, lui risponde deciso: «Mi riprendo tutto».

In un altro video, sempre con la sua divisa e la voce un po’ rauca, Jacopo ha aggiunto: «Scusate la voce rotta, ma cantare la mattina presto con un iPad per sentire la base non è il massimo. Prometto che mi rifarò nella cover che sto preparando in studio».

Dietro a questi video però c’è un progetto vero. Con Ebim Records, un’etichetta indipendente, Jacopo Ottonello ha iniziato a scrivere canzoni e lavorare a un nuovo brano. «Consiglio a tutti di mettersi in gioco, tanto il treno prima o poi passa», ha detto in un’intervista.

Il ragazzo che aveva fatto commuovere Maria oggi fa lo spazzino, ma è rimasto sempre lo stesso, così come la sua meravigliosa voce e il suo sogno. E chissà che quel treno non stia per arrivare anche per lui. Noi gli auguriamo il meglio!