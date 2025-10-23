Francesco Rana al GF ha raccontato ai coinquilini il motivo della rottura con la sua ex Sabrina. La ragazza, però, ha replicato con un lungo sfogo sui social che ribalta completamente la sua versione dei fatti.

Francesco al GF parla dell’ex

Nella Casa del GF, non mancano discussioni e confidenze da parte dei concorrenti attualmente in gioco, che provocano anche reazioni esterne. Una di queste riguarda Francesco Rana che durante una chiacchierata con i compagni ha voluto raccontare la fine della sua relazione con la ex fidanzata, Sabrina.

Il concorrente del GF ha spiegato di essersi trasferito dalla sua Puglia a Trieste per lavoro e di aver affrontato quel cambiamento insieme alla sua compagna. I due avevano deciso di convivere, ma, come ha raccontato Francesco, le cose non sarebbero andate come sperava. Ha ammesso che con la convivenza non riusciva a sopportarla e, per tale ragione, l’ha lasciata.

Una frase che non è passata inosservata, soprattutto fuori dalla casa. Poche ore dopo, infatti, Sabrina ha risposto pubblicamente sui social, e la sua replica non ha lasciato spazio a dubbi. Con un lungo messaggio, la ragazza ha raccontato la sua versione, difendendosi e ribaltando le parole pronunciate da Francesco al GF:

“Una ragazza che a 20 anni lascia casa e viene con te a Trieste a 900 km di distanza è solo da apprezzare. Una ragazza che si è spaccata il c*** per pulirti casa, prepararti da mangiare, lavarti la roba, stirarti la divisa e allo stesso tempo lavorava più ore al giorno di te e guadagnava più di te. Sei sicuro di averla lasciata tu? O ti ha lasciato lei perché sei solo un patriarcale e maschilista del cavolo?”.

Sabrina ha poi rincarato la dose contro il suo ex, ora al GF, aggiungendo:

“Non sciacquarti la bocca di continuo, SEI STATO LASCIATO, e hai dato anche fastidio per molto tempo. Meglio che stai zitto, che se inizia a parlare la gente che sa, la faccia te la sotterri sotto il letto del Grande Fratello.”

La replica dell’ex di Francesco del GF

Una replica tagliente che ha immediatamente acceso il web, dividendo gli utenti tra chi difende Francesco e chi sostiene la ex. Intanto nella Casa il concorrente sembra non immaginare cosa possono aver scaturito le sue dichiarazioni e non è escluso ovviamente che venga informato a riguardo.

