Mariavittoria Minghetti denuncia insulti e diffamazioni online e avvia azioni legali contro i responsabili

Su Instagram Mariavittoria Minghetti ha annunciato che anche lei è passata alle vie legali contro gli hater.

Mariavittoria Minghetti passa alle vie legali

Dopo Helena Prestes, un’altra ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di difendersi da quanto sta subendo sul web. Parliamo di Mariavittoria Minghetti, che determinata ha annunciato pubblicamente di aver intrapreso un’azione legale per tutelarsi da insulti e diffamazioni ricevuti negli ultimi tempi.

Il messaggio è stato condiviso nelle sue storie Instagram, dove ha preso posizione con fermezza contro chi continua a insultarla o a coinvolgere persone estranee a vicende ormai chiuse da mesi. Queste le sue parole:

“Qualsiasi tentativo di diffamazione, sia esso verbale, scritto, online o attraverso qualunque altro mezzo di comunicazione, potrà comportare gravi conseguenze per l’autore. La diffamazione non solo lede la dignità e la reputazione della persona offesa, ma costituisce anche un illecito perseguibile per legge, con possibili responsabilità civili e penali.”

Mariavittoria Minghetti ha sottolineato come non sia accettabile coinvolgere terze persone in dinamiche nate durante un reality che ormai si è concluso da mesi. Ha spiegato di trovare “inconcepibile” taggare e coinvolgere “colleghi professionisti” estranei alle dinamiche del gioco, ormai finito da mesi.

La decisione di Mariavittoria Minghetti quindi è molto chiara: “Si avvisa inoltre che ho preso provvedimenti con denunce presso la polizia postale. Sono pronta a inviare formali lettere legali a chiunque metta in atto tali comportamenti. Il rispetto e la responsabilità sono alla base della convivenza civile. Chi sceglie di agire diversamente deve essere consapevole delle conseguenze. Un caro saluto, spero a mai più.”, si conclude il comunicato pubblicato dal medico estetico.

Storia Instagram Mariavittoria Minghetti

Con questo gesto, Mariavittoria Minghetti si unisce al crescente numero di personaggi pubblici che scelgono di difendere la propria persona attraverso i canali legali, con la speranza di poter debellare tutto l’odio che si diffonde online.