“Arriveranno lettere legali”, Helena Prestes sui social è stata piuttosto chiara. La modella brasiliana è pronta a querelare gli hater dagli attacchi pesanti ricevuti in questi mesi che l’hanno vista impegnata con il Grande Fratello e il post reality.

Helena Prestes costretta a querelare

Per quanto il Grande Fratello si sia concluso da diverso tempo e si attende addirittura l’arrivo della prossima edizione, il pubblico della rete continua a parlare dei protagonisti dell’ultima stagione. In particolare Helena Prestes sembra essere tra le gieffine più chiacchierate, anche per la sua relazione con Javier Martinez, nata proprio nel reality.

Com’è capitato anche ad altri gieffini, pare che degli utenti non si siano limitati e siano andati un po’ troppo oltre con i commenti, tanto da costringerla a querelare tutti quegli altri che sperperano odio social:

“AVVISO PUBBLICO – Qualsiasi tentativo di diffamazione, sia esso verbale, scritto, online o attraverso qualunque altro mezzo di comunicazione, potrà comportare gravi conseguenze per l’autore. La diffamazione non solo lede la dignità e la reputazione della persona offesa, ma costituisce anche un illecito perseguibile per legge, con possibili responsabilità civili e penali”.

Peraltro, dato che non ci sono solo ed esclusivamente utenti italiani nel mirino, Helena Prestes ha fatto sapere che ha incaricato un avvocato americano a far recapitare lettere legali contro chiunque abbia questo tipo di atteggiamenti:

“Si avvisa inoltre che ho incaricato un avvocato americano, pronto a inviare formali lettere legali a chiunque metta in atto tali comportamenti. Il rispetto e la responsabilità sono alla base della convivenza civile. Chi sceglie di agire diversamente deve essere consapevole dei rischi legali a cui va incontro”.

Al momento il messaggio non sembra aver sortito grande effetto. Ma sta di fatto che Helena Prestes ha mostrato di essere piuttosto determinata ad andare fino in fondo. Si attendono dunque dei risvolti, semmai la modella brasiliana deciderà ancora di intervenire e chiarire la sua posizione a riguardo. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi.