I Me Contro Te annunciano che il loro matrimonio, previsto per settembre 2025, è stato momentaneamente annullato. Lo hanno comunicato in un video spiegando di voler organizzare un evento speciale aperto ai fan.

Perché i Me contro Te hanno annullato le nozze

Colpo di scena per i fan de I Me Contro Te, la coppia più amata dai bambini (e non solo) sui social. Dopo l’entusiasmo per l’annuncio delle nozze, fissate per settembre 2025, Sofì e Luì hanno comunicato che il matrimonio è stato annullato. Ma non definitivamente. Il tutto è avvenuto tramite un video caricato sul loro canale YouTube, poi condiviso anche su Instagram in una versione più breve.

Il titolo è diretto: “Matrimonio annullato”. Ma niente paura: non si tratta di una rottura tra i due. Anzi, la loro unione è più solida che mai. A spiegare tutto è stato Luì (Luigi Calagna): “Come avete letto dal titolo, rimandiamo il matrimonio. Non ci sposeremo a settembre, ma rimanderemo il matrimonio alla primavera 2026”.

Accanto a lui, Sofì (Sofia Scalia) ha aggiunto: “Non è che rimandiamo tanto per, lo facciamo perché noi ci teniamo… abbiamo bisogno di tutto il tempo necessario per organizzarlo”.

La coppia de I Me contro Te ha infatti un desiderio speciale: coinvolgere i fan nel giorno delle nozze.

“L’idea era di fare un matrimonio pubblico, cioè qualcosa per la quale tutti i fan potessero assistere. Ma organizzarlo non è semplice perché servono tante autorizzazioni e una maggior organizzazione, ma state tranquilli perché sta continuando e non ci siamo fermati“, hanno detto i Me contro Te.

Il sogno, quindi, si realizzerà molto presto e serve ancora un po’ di pazienza: è solo stato rimandato per diventare ancora più grande: “Appena potremo annunciarvi la data ufficiale, lo faremo e non ci tireremo indietro. Quello che sicuramente possiamo dirvi è che sarà primavera 26”.

Il web si è subito acceso, tra chi ha preso con ironia l’annuncio e chi, più affezionato, ha espresso dispiacere ma anche tanta attesa per il prossimo anno quando I Me contro Te convoleranno a nozze.