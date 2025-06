Un volto conosciuto di Uomini e Donne potrebbe essere in lizza per essere uno dei tentatori di Temptation Island. Nel dating show condotto da Maria De Filippi ha corteggiato Martina De Ioannon. Ecco di chi si tratta.

Un ex di Uomini e Donne a Temptation Island?

Temptation Island andrà in onda a partire dai primi giorni di luglio e tra non molto scopriremo anche, piano piano, i nomi di tutte le coppie che faranno parte del cast. Grande attesa c’è anche per i tentatori e le tentatrici, un gruppo nel quale ogni anno si nascondono alcuni volti noti della televisione italiana.

Anche questa volta potremmo vedere un ex corteggiatore di Uomini e Donne, un ragazzo che si è presentato in studio per provare a conquistare Martina De Ioannon. Si tratterebbe di Francesco Farina, il quale è giunto nel dating show mentre la tronista stava già conoscendo Gianmarco e Ciro.

La loro frequentazione, tuttavia, è durata abbastanza poco perché la De Ioannon ha preferito proseguire il suo rapporto con con gli altri due corteggiatori. Ad ogni modo, l’indiscrezione sulla presenza di Francesco tra i tentatori di Temptation Island l’ha segnalata il sito Lollo Magazine.

Francesco Farina tentatore a Temptation Island?

La sua partecipazione non sarebbe ancora confermata in via ufficiale dalla produzione e per tale ragione la notizia va presa con le pinze. Siamo certi che ne sapremo di più nelle prossime settimane, in quanto la lista del cast e le foto vengono sempre rilasciate dai profili del programma a poca distanza dalla messa in onda.

La partenza, come abbiamo accennato poc’anzi, è fissata per il 3 luglio 2025 in prima serata su Canale 5. Siete curiosi di scoprire come andrà questo nuovo viaggio nei sentimenti?