In queste ultime ore è esploso un nuovo gossip intorno alla coppia Helena Prestes e Javier Martinez. Dal profilo Instagram del modello nel mentre spariscono le foto insieme alla sua compagna, ma le cose non sono quello che sembrano.

La verità dietro il gesto di Javier Martinez

Nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica sono stati Helena Prestes e Javier Martinez. Come in molti sapranno, dopo la fine del Grande Fratello i due hanno dato il via alla loro relazione, apparendo innamorati e complici. Ma non solo. La coppia fin da subito ha iniziato a fare grandi progetti al punto che si è anche parlato di convivenza. Adesso però qualcosa sta facendo preoccupare i fan. Tutto è iniziato quando si è sparsa voce che la modella avrebbe rivisto il suo ex fidanzato Carlo Motta. Quest’ultimo a quel punto è stato costretto a intervenire e ha così confermato di aver avuto contatti con Helena.

In rete è così scoppiato il caos è a dire la sua è stato anche Biagio D’Anelli, che ha fatto sapere di aver avuto modo di chiacchierare con Javier per sentire la sua versione dei fatti. L’esperto di gossip ha così rivelato: “Ieri sono stato per più di 20 minuti al telefono con Javier e per solidarietà maschile dico soltanto: è un gran signore. Scoprirete il perché e sarà lui a dirvi i motivi se giustamente deciderà di farlo, ma io pubblicamente dico che è un gran signore per come si sta comportando e per quello che ha scoperto”.

Alcuni utenti nel frattempo hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato. Javier Martinez ha infatti cancellato dal suo profilo Instagram tutte le foto di coppia con Helena Prestes, facendo preoccupare tutti i fan. Tuttavia, come in molti hanno fatto notare, il modello ha eliminato le immagini con la sua compagna già settimane fa, molto prima dunque che esplodesse il caos.

Attualmente intanto Javier ed Helena non hanno ancora rilasciato dichiarazioni e non è chiaro cosa stia accadendo tra loro. Di certo però nelle prossime ore gli ex gieffini potrebbero intervenire e dare la loro versione dei fatti.