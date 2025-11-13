A Uomini e Donne si prepara un colpo di scena! Un’ex corteggiatrice torna in studio per conoscere il nuovo tronista Ciro Solimeno. Ecco di chi si tratta nel dettaglio.

Uomini e Donne, ex corteggiatrice torna per Ciro?

A Uomini e Donne non mancano mai i colpi di scena, e questa volta i riflettori sono tutti puntati su Ciro Solimeno, il nuovo tronista partenopeo che ha da poco iniziato la sua avventura sul trono rosso. Dopo la delusione vissuta con Martina De Ioannon, che lo aveva preferito a Gianmarco Steri per poi tornare proprio con quest’ultimo, Ciro ha deciso di rimettersi in gioco alla ricerca del vero amore.

Proprio mentre il pubblico di Uomini e Donne inizia a conoscerlo meglio, una notizia inaspettata ha scaldato gli animi dei fan del dating show di Maria De Filippi. Secondo quanto riportato dall’esperto Lorenzo Pugnaloni, una ex corteggiatrice del programma avrebbe chiesto di tornare nello studio di Canale 5 proprio per conoscere il nuovo tronista.

“Valeria, l’ex corteggiatrice di Christian, ha chiesto di scendere per Ciro. Vedremo”, ha scritto Pugnaloni, lanciando così un’indiscrezione che ha immediatamente acceso la curiosità dei telespettatori.

La giovane in questione è Valeria Panza, che il pubblico ricorderà per la sua partecipazione al trono di Cristian Forti. La loro frequentazione non aveva portato a una vera e propria conoscenza. Il tronista di Uomini e Donne aveva infatti scelto Valentina Pesaresi, con la quale vive tutt’ora una storia d’amore stabile e serena.

Ora, però, Valeria sembra pronta a rimettersi in gioco, e lo farà proprio per Ciro Solimeno. Chissà se tra i due potrà nascere qualcosa di speciale: la determinazione e il carattere solare di Valeria potrebbero conquistare il cuore del nuovo tronista.

Una cosa è certa: con il suo ritorno in studio, l’atmosfera a Uomini e Donne si scalderà ancora di più. Il pubblico non vede l’ora di scoprire se il tutto si concretizzerà o meno.

