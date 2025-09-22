Dama di Uomini e Donne, conosciamo Gemma Galgani: età, biografia, ex marito, figli, vita privata e Instagram

Chi è Gemma Galgani

Nome e Cognome: Gemma Galgani

Data di nascita: 19 gennaio 1950

Luogo di Nascita: Torino

Età: 75 anni

Altezza: 1 metro e 68 centimetri

Peso: 55 kg

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: ex direttrice di teatro e personaggio televisivo

Fidanzato: Gemma è attualmente single

Tatuaggi: Gemma ha dei tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @gemma.galgani

Gemma Galgani età, altezza e biografia

Vediamo i punti salienti della biografia di Gemma Galgani, storica dama del Trono Over del programma di Canale 5, Uomini e Donne. Quando è nata e in che anno è nata Gemma Galgani di Uomini e Donne? La protagonista del dating show è nata a Torino, città in cui tutt’ora vive e che ama, il 19 gennaio 1950. L’età di Gemma è quindi di 75 anni.

La dama ha due sorelle. Una più grande e una più piccola ed è cresciuta tra l’amore dei suoi genitori.

Gemma Galgani ha spesso raccontato che il padre era una persona molto dura e precisa, ma le voleva molto bene e sapeva essere molto dolce quando ce n’era bisogno. Durante il periodo dell’infanzia ha vissuto in varie città d’Italia, per via del lavoro di suo padre che faceva parte delle Forze dell’Ordine.

Proprio dalla parte del padre ha origini toscane. In Toscana e in Liguria ha trascorso molte estati. Durante il periodo dell’infanzia Gemma Galgani ha pensato di farsi suora ed infatti decise di chiudersi in convento.

E ancora dopo aver passato una piacevole estate, tra divertimento e relax, fece una scelta differente.

Vita privata

Qual è la vita privata di Gemma Galgani prima che arrivasse a Uomini e Donne? Da sempre innamorata dell’amore, la dama del dating show ha avuto diverse storie importanti. Ma non siamo a conoscenza di tutte. In compenso possiamo raccontarvene qualcuna.

Quando aveva poco più di 20 anni, ha avuto una storia con un ragazzo di Torino, ma non era molto coinvolta. Questo perché, durante una vacanza estiva in Liguria, conobbe un ragazzo più giovane che la fece perdutamente innamorare di lui. Il tutto, però, la portò anche a litigare con la sua famiglia. A quel punto scelse di lasciare il fidanzato di quel periodo e vivere il suo sogno con il suo amore estivo. Ma non fu come sperato.

A seguire Gemma di Uomini e Donne si innamorò di un ragazzo di nome Francesco, appartenente a una famiglia benestante che era già promesso ad un’altra ragazza. Entrambi, però, innamorandosi scapparono e vissero delle giornate di vero amore. Nonostante i suoi cari non fosse d’accordo con questa relazione, Francesco chiese a Gemma Galgani di sposarlo e fu tutto organizzato in fretta. Si sposarono il 23 dicembre.

Ma tutto avvenne secondo il volere della famiglia dello sposo, quindi tanti parenti e amici di Gemma non poterono partecipare. Il matrimonio tra Gemma e Francesco purtroppo non durò molto tempo. Lei non solo dovette trasferirsi in Liguria, ma si ritrovò anche a dover rinunciare alla sua indipendenza lavorativa. Nonostante l’amore fosse per lei importante, la Galgani non riusciva a vivere così e allora divorziarono. Questo la portò a fare ritorno a Torino.

A Uomini e Donne ha raccontato che in passato, all’età di 40 anni, ha avuto una storia d’amore con Marcello, un architetto di Fiuggi. A seguire però le cose tra i due non andarono granché bene a causa della scelta di quest’ultimo, il quale intraprese una relazione con una sua cara amica. Proprio durante i suoi 40 anni ha rivelato di essere rimasta incinta (non di chi però), ma di aver perso il bambino.

Non sappiamo se Gemma poco prima di Uomini e Donne, ha avuto delle storie d’amore. Purtroppo a oggi non ne siamo a conoscenza. Passiamo alla parte social network. Ecco cosa sappiamo…

Dove seguire Gemma Galgani: Instagram e social

Adesso che abbiamo conosciuto meglio chi è Gemma Galgani, qual è il modo migliore per seguirla sui social network? Sicuramente attraverso il suo profilo Instagram che ha un grandissimo seguito, vantando oltre 533 mila follower. Questo numero è in costante aumento.

Sul suo profilo Gemma condivide tantissimi scatti personali, incontri con gli amici, ma anche foto del passato. Presenti spesso le foto delle sfilate realizzate a Uomini e Donne.

Le piace condividere le pagine del magazine del dating show di Canale 5 in cui racconta meglio la storia della sua vita.

La carriera

Sognava di diventare ballerina professionista, ma non ci riuscì mai. Per un periodo decise di chiudersi in un convitto per accudire i bambini. Il lavoro, però, aveva anche alcuni lati negati e quando si trovò a veder morire queste povere creature, capì che quella non era la sua strada. Si è poi diplomata presso l’Istituto d’Arte.

Grazie all’aiuto del padre, Gemma Galgani trovò lavoro presso il Teatro Alfieri di Torino e iniziò lì con una vera e propria gavetta per arrivare a diventare direttrice. Qui è stata occupata per ben 12 anni, dal 1969 al 1981. Poi ha continuato il suo lavoro presso il Teatro Colosseo. Grazie a questo lavoro, Gemma Galgani ha avuto modo di conoscere tanti artisti di grande rilevanza, da Walter Chiari a Vittorio Gassman e Dalida. Lavora ancora in teatro, ma non ha tempo pieno come prima.

Maurizio Costanzo Show

Da quando è un personaggio conosciuto, Gemma ha preso parte anche a vari programmi televisivi. È stata ospite varie volte al Maurizio Costanzo Show, nei programmi di Barbara D’Urso ed è stata intervista anche a Verissimo.

Selfie – Le cose cambiano

Ha partecipato anche al programma Selfie – Le cose cambiano, dove si è sottoposta a un intervento ai denti, scatenando come al solito il web.

Temptation Island

In una puntata di Temptation Island è andata a dare supporto alla sua amica Ida. E poi è intervenuta nelle scelte serali di Uomini e Donne mentre i tronisti facevano l’esperienza della villa.

Giordì

Nell’autunno 2019 avrebbe dovuto condurre con Giulia De Lellis il programma Giordì, ma il tutto ha subito degli slittamenti.

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Era il 2010 e Gemma Galgani fece la sua prima apparizione a Uomini e Donne. Ben 10 anni sono passati dalla sua prima esperienza nel programma di Maria De Filippi. E a quel tempo la dama era molto diversa da come la conosciamo oggi. Come fece notare Tina Cipollari in un video, Gemma si presentò nel programma con un look un po’ trascurato, portava maglie larghe e scarpe bassissime. Non curava trucco e capelli.

E fu proprio nel primo anno di Uomini e donne che conobbe e si innamorò di Ennio. I due uscirono insieme dal programma e organizzarono anche una festa di fidanzamento a cui parteciparono anche Gianni e Tina. I due si sarebbero dovuti sposare, ma proprio Ennio rimandava sempre continuando a non firmare le carte del divorzio dalla precedente moglie. Alla fine Gemma si stufò di questa situazione e tornò nel programma di Maria De Filippi.

Qui ebbe alcune frequentazioni, per giungere poi a Giorgio Manetti, più giovane di lei e molto interessato a fare la sua conoscenza. Fu proprio la frequentazione con Giorgio a portare Gemma a cambiare totalmente look. Nonostante Giorgio avesse tantissime spasimanti, anche molto più giovani di lui, il cavaliere era sempre e solo interessato a Gemma. E insieme dettero inizio ad un vero e proprio fandom, facendo sognare tutti.

I due, diventati Gem e George, passarono tutta l’estate 2015 insieme, soprattutto in Toscana. Una volta ricominciato il programma, a settembre, tutti si aspettavano che annunciassero la scelta di godersi la vita insieme. Ma così non è stato. Infatti il 4 settembre 2015, a sorpresa, Gemma Galgani annunciò che non voleva continuare con Giorgio Manetti. Lui non sapeva nulla e rimase scioccato una volta entrato in studio. Il motivo di questa scelta era legato al fatto che lui non le aveva mai detto di amarla.

Gemma e Giorgio rimasero nel parterre del Trono Over e col passare dei mesi lei si accorse di aver sbagliato a lasciare il cavaliere. Così cercò in ogni modo di riconquistarlo. Si arrivò alla lettura della famosa “lettera mai scritta” con uno speciale in prima serata. Ma Giorgio rifiutò e lasciò Gemma nella disperazione.

A Uomini e donne Gemma ha avuto molte altre conoscenze. Une delle più importanti è stata quella con Marco Firpo con il quale ha iniziato e concluso la storia ben due volte. Poi c’è stata anche la storia con Rocco Fredella e, finita con lui, Gemma provò un’altra volta a conquistare Giorgio, poiché lui a volte le dava delle attenzioni, ma invano. Di recente, invece, Gemma Galgani ha frequentato il cavaliere Juan Luis, ma venne fuori che lui non era totalmente sincero. Ci fu qualche frequentazione, ma poi scattò il lockdown. Gemma Vvnne richiamata dalla riduzione per il format della chat.

In questa occasione, Gemma Galgani ha fatto la conoscenza di un certo Sirius, un ragazzo di 26 anni il cui vero nome è Nicola Vivarelli. Nei mesi prima dell’estate i due hanno iniziato una frequentazione e hanno passato insieme le prime settimane dell’estate. Poi però non si sono più visti, solo sentiti. Dalle anticipazioni delle prime puntate di Uomini e donne della stagione 2020/2021 sappiamo che Gemma Galgani ha fatto il lifting. E sembra che sia per questo motivo che la lei non ha voluto vedere il giovane Cavaliere. Il tutto ha suscitato non poche polemiche.

Dopo il litigio e rottura definitiva con Nicola, per lei è arrivato un nuovo corteggiatore. Si chiama Paolo, ha 62 anni ed ha un look davvero interessante e giovanili: capelli lunghi, jeans, stivaletti. Ma anche in questo caso le cose non sono andate per il verso giusto.

Il ritorno a Uomini e Donne

Chiusa la parentesi Sirius, ci sono state varie conoscenza, che non sono mai andate in porto. L’unica persona con la quale ha instaurato un maggior feeling è Maurizio. Entrambi hanno raccontato infatti di aver avuto rapporti intimi, però anche in questa circostanza, prima di Natale 2020, lui ha deciso di porre fine alla frequentazione. Gemma risulta essere ancora single e nel 2021 ha fatto ritorno in trasmissione.

Tra le tante segnaliamo la conoscenza con Costabile. Sembrava stesse andando bene, ma lei ha sottolineato delle mancanze da parte del Cavaliere e si sono lasciati. Durante la stagione 2021 Gemma non è presente per qualche puntata a causa del Covid, ma lo è attraverso dei collegamenti video e non mancano i siparietti con Tina e Gianni.

A proposito di scontri, a Uomini e donne c’è da segnalare anche il continuo battibeccarsi con l’opinionista Tina Cipollari. A quanto pare, l’antipatia da parte di Tina nei confronti di Gemma è iniziata quando la dama ha rifiutato Giorgio. Da quel momento l’opinionista l’ha sempre considerata non interessata a trovare un uomo, ma in cerca di visibilità e l’astio tra le due continua ancora oggi. Per non parlare della questione lifting che h suscitato diverse reazioni tra i presenti in studio e tra il pubblico. Non mancano intanto gli arrivi di altri corteggiatori per lei.

Nella stagione 2022/2023 Gemma Galgani torna come dama di Uomini e Donne, smentendo così i rumor di un possibile addio. Anche se questi sembrano essere sempre più insistenti. La dama ha rivelato anche un doloroso retroscena sul suo passato, quando è rimasta incinta ma ha perso il figlio.

In quest’ultima edizione nessun corteggiatore è riuscito a conquistarla definitivamente, sebbene abbia intrapreso alcune conoscenze. Non ultima quella con Silvio così come con Elio, finite male entrambe!

Il suo percorso a Uomini e Donne prosegue anche nel 2024 e nel 2025, ma non ha ancora trovato la persona giusta.