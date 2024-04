NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Aprile 2024

Grande Fratello

Nel corso di una recente intervista, Fiordaliso commenta la vittoria di Perla Vatiero al Grande Fratello, ammettendo che avrebbe preferito vedere trionfare Beatrice Luzzi.

Parla Fiordaliso

Sono trascorse quasi due settimane da quando Perla Vatiero ha vinto il Grande Fratello. Il trionfo dell’ex protagonista di Temptation Island ha tuttavia diviso il pubblico e in queste ore a dire la sua è stata anche Fiordaliso. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Nel bene e nel male Perla è stata di certo una grande protagonista di questa edizione. Tuttavia in molti si aspettavano che a vincere fosse Beatrice Luzzi, che è stata per mesi la più amata dal pubblico. Le cose tuttavia non sono andate come previsto e in rete in molti, tra cui anche diversi volti noti del mondo dello spettacolo, si sono schierati contro la Vatiero.

Adesso a intervenire è stata anche Fiordaliso. La cantante, intervistata dal nuovo numero del settimanale Nuovo Tv, ha detto la sua sulla vittoria di Perla Vatiero al Grande Fratello, ammettendo che avrebbe preferito vedere trionfare Beatrice Luzzi. Queste le sue dichiarazioni, che ovviamente non sono passate inosservate:

“Volevo che arrivasse prima Beatrice. Dico questo perché lei non si è mai risparmiata, nel bene e nel male. Lei ha dato tutto quello che poteva. Con Perla ha vinto la gioventù e la storia d’amore, anche se mi avevano stancato dall’inizio. Beatrice ha avuto tante difficoltà e alla fine ha prevalso Perla con la sua storia”.

Le parole di Fiordaliso tuttavia non stupiscono. Da mesi infatti la cantante stava supportando in ogni modo l’attrice, senza mai nascondere la preferenza nei suoi confronti. Spesso infatti Marina ha affermato di vedere in Beatrice Luzzi la vera vincitrice di questa edizione del Grande Fratello e di certo dunque avrebbe gioito nel vedere la sua amica trionfare.