Ospite della puntata speciale di Estate in Diretta, Fioretta Mari ha ricordato il suo rapporto con Pippo Baudo, svelandone un retroscena inedito: “Io viva grazie a lui, gli devo la vita”.

Le parole di Fioretta Mari su Pippo Baudo

Il lungo tributo a Pippo Baudo, in attesa dei funerali di mercoledì 20 agosto, continua in TV con degli speciali a lui dedicati. Ieri a Estate in Diretta tanti ospiti sono intervenuti per ricordarlo e tra questi anche Fioretta Mari. L’ex prof di Amici ha ricordato un retroscena inedito legato proprio all’amato conduttore televisivo, mai raccontato prima d’ora.

«Era la puntata di Luna Park del 22 dicembre, il Teatro delle Vittorie ha due uscite. Io quella sera ho finito di registrare, esco dal camerino, mi incontra Baudo e mi dice “dove vai?”, e io gli rispondo “vado in Sicilia perché devo cominciare le prove di questo nuovo spettacolo”. Lui sbotta “No, no, tu stasera non parti”. Io ero un personaggio amato dai bambini», ha spiegato Fioretta Mari in trasmissione.

A quel punto Pippo Baudo ha insistito affinché lei non partisse, ma inizialmente fu irremovibile, tanto da scatenare una discussione tra i due. Alla fine però Fioretta Mari ha cambiato idea. Ed è stato un bene l’abbia fatto:

«L’aereo che avrei dovuto prendere è caduto. Sono morti tutti. Io mi sono salvata per Pippo Baudo. Questa è una storia che non ho mai detto. Ma ci sono le prove di quello che dico. Parlo dell’aereo dove è morto Enzo Di Pisa, suo cugino Michele Guardì avrebbe dovuto prendere lo stesso aereo e invece è stato fermato insieme a me da Pippo. Grazie Pippo, grazie di tutto. Devo anche la vita a Pippo“.

Con queste parole e questo ricordo mai rivelato prima, Fioretta Mari ha reso il suo sentito omaggio a Pippo Baudo.