Da settimane oramai alcuni utenti parlano di una presunta crisi tra Luk3 e Alessia. Una mossa del cantante ha alimentato dubbi tra i fan, ma a fare chiarezza è stata Alessia che con un gesto social ha chiarito i dubbi emersi in rete.

Amici, il gesto di Alessia fa chiarezza sulla presunta crisi

Nel mondo social, anche una semplice canzone può diventare il pretesto per accendere i sospetti. È successo di nuovo: da qualche giorno, i fan di Amici sono un po’ preoccupati per una possibile crisi tra Luk3 e Alessia. La coppia, molto amata dal pubblico, era già stata al centro di rumors circa un mese fa, poi smentiti dai fatti. Ma ora, un nuovo dettaglio ha attirato l’attenzione della community.

Tutto è partito da un video pubblicato da Luk3 nelle sue storie Instagram, in cui il cantante interpreta “Missili” di Frah Quintale e Giorgio Poi. Il brano, dai toni malinconici, contiene frasi come: “Ti si riempiono gli occhi con le onde del mare. Ogni volta che va male ne dobbiamo parlare. Ed io vorrei fare male ma lanciamo dei missili. Quanto dobbiamo soffrire prima di un po’ d’amore?”

Un passaggio che molti fan hanno letto e interpretato come un riferimento a un momento delicato tra Luk3 e Alessia. Il tono riflessivo e la scelta del pezzo hanno subito fatto scattare l’allarme tra gli utenti, che si sono chiesti: sta parlando della loro relazione?

Ma la risposta sembra arrivare direttamente da Alessia. La ragazza, pochi giorni dopo la pubblicazione di quel video, ha ricondiviso su TikTok un contenuto con due fan che indossano magliette dedicate proprio alla ship tra lei e Luk3. Un piccolo ma significativo gesto, che pare voler dire: “Tutto va bene”.

Dunque, almeno per ora, niente panico. Se ci fosse davvero qualcosa che non va, probabilmente sarebbero proprio loro a comunicarlo in modo trasparente. Fino ad allora, i fan possono tirare un sospiro di sollievo. Poi c’è da dire che Luk3 e Alessia sono entrambi molto riservati e di conseguenza vorranno tenere per sé la loro storia.