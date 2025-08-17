Ospite a Estate in Diretta per riservare un ricordo di Pippo Baudo, Mara Venier ha rivelato che avrebbe voluto tanto realizzare un progetto insieme molto speciale: “L’avrei chiamato a giorni, ma non c’è stato il tempo”.

Mara Venier e il progetto con Pippo Baudo

Il mondo dello spettacolo si è fermato per rendere omaggio a Pippo Baudo, scomparso il 16 agosto. Tra i tanti volti noti anche Mara Venier, si è mostrata visibilmente commossa nel ricordare il suo collega e amico. In collegamento con Estate in Diretta, la conduttrice ha condiviso un aneddoto toccante sulla sua prima apparizione televisiva, proprio a Domenica In, condotta da Baudo. Ha ammesso di essere molto emozionata e di esserne terrorizzata.

Molto timida non era riuscita a dire una parola: “Alla fine Pippo ci accompagno all’uscita dello studio e disse ai miei colleghi “Bellissima questa ragazza, ma è muta”. Quello è stato il mio inizio in televisione”, ha raccontato con tanta malinconia.

Ma c’è un ricordo toccante che riguarda un progetto speciale. Mara Venier aveva in mente di celebrare i 50 anni di Domenica In:

“C’è una cosa che non ho detto a nessuno. Io avevo pensato di raccontare questi 50 anni di Domenica In con una persona speciale. Non l’avevo detto a nessuno ma io alla fine di agosto pensavo di chiamare Pippo (…). Sapevo che non stava bene, ma mi sarebbe piaciuto tanto che fosse lui all’interno di questa Domenica In, a raccontare i 50 anni (…) avremmo registrato, avrei voluto tanto questo e purtroppo non è andata”.

La conduttrice ha anche ricordato l’ultima telefonata con Baudo, avvenuta in occasione del suo compleanno: “L’avevo chiamato per fargli gli auguri. In questi ultimi due anni lui è stato molto generoso con me”, ha detto Mara Venier, sottolineando quanto il conduttore fosse sempre disponibile ogni volta che lo contattava per la trasmissione.

“Ogni volta che l’ho chiamato lui c’era sempre, lui e lo faceva davvero con grande gioia e con grande generosità, per cui dobbiamo dire tutti, tutti insieme grazie Pippo e io per prima, grazie Pippo per tutti i tuoi consigli che non sempre ho ascoltato”.

Un legame speciale quello che ha sempre legato Mara Venier a Pippo Baudo, che oggi lo piange così come tantissimi italiani.