Bella notizia da parte dell’ex allieva di Amici! La cantante del talent si sposa e sui social ha condiviso la romantica proposta

Cassandra De Rosa, ex storica allieva di Amici, si sposa!

Vi ricordate Cassandra De Rosa? L’ex allieva della settima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha dato una notizia che ha emozionato tutti i suoi fan: si sposa!

La cantante, che ha partecipato all’edizione vinta da Marco Carta, ha pubblicato sui social un video della proposta di matrimonio che le ha fatto il suo compagno.

La proposta romantica

La proposta di matrimonio è stata un momento assolutamente emozionante. L’ex allieva di Amici ha condiviso sul suo profilo un video che la ritrae mentre riceve la proposta del suo fidanzato, con un tramonto romantico sullo sfondo e una gita in barca.

La sua reazione, piena di emozioni, è stata quella di un “sì” che ha commosso tutti.

Nel video, Cassandra ha scritto: “Avrei potuto condividere tante canzoni, ma sinceramente, tutto ciò che voglio sentire è questo pianto di gioia e queste risate felici! La mia vita è stata una montagna russa e amo tutto ciò che mi è successo, non importa cosa, perché mi ha portato da te amore mio. Abbiamo detto sì!”.

Cassandra De Rosa dopo il talent

Nonostante la sua avventura nel talent show non l’abbia vista vincitrice, Cassandra è sempre rimasta nel cuore dei suoi fan.

Dopo il settimo posto ad Amici 7, la cantante ha partecipato alla versione spagnola di The Voice, La Voz. Poi ha deciso di allontanarsi dalla televisione per concentrarsi sulla sua carriera musicale.

Nel corso degli anni, ha continuato a coltivare la sua passione per la musica, esibendosi in locali prestigiosi come il Blue Note di Milano, e prendendo parte al musical Ad un passo dal sogno. Nel 2009 ha anche autoprodotto un EP intitolato Gocce in mare aperto.

I messaggi di auguri degli ex di Amici

Dopo l’annuncio, sono stati moltissimi i messaggi di auguri da parte degli ex compagni di avventura di Cassandra ad Amici.

Tra questi, i nomi di Pasqualino Maione, Manuel Aspidi, Pierdavide Carone, Samantha Discolpa, Roberta Bonanno, Martha Rossi e tanti altri, a cui si aggiungono anche quelli di Novella2000.it e Novella 2000.

