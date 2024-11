Durante il concerto a Roma, Renato Zero ha visto tra il pubblico presente Francesco Totti, così è sceso dal palco per abbracciarlo.

Renato Zero abbraccia Totti tra il pubblico

Lunedì 11 novembre al Palazzo dello Sport (conosciuto anche come PalaLottomatica) di Roma si è tenuto il concerto di Renato Zero. L’artista ha regalato al suo pubblico un momento speciale. Ovvero quando è sceso dal palco e tra i presenti si è fatto largo per abbracciare un ospite speciale, ovvero Francesco Totti.

Il momento è avvenuto durante la realizzazione della canzone “Amico”, tra le più amate di Renato Zero. Il cantautore romano non appena si è accorto della sua presenza si è avvicinato all’ex capitano della Roma. Lui era presente lì in platea in compagnia della sua dolce metà, Noemi Bocchi.

Si è trattato di un momento davvero speciale. Spazio in cui Francesco Totti è parso visibilmente emozionato dal gesto di Renato Zero, che l’ha accolto con un caloroso abbraccio. Ovviamente i presenti non appena vista la scena hanno accolto l’ex calciatore con un grande applauso e alcuni con i cellulari alla mano hanno ripreso la scena, diventata subito virale.

Questo ha certamente sottolineato il legame speciale tra Renato Zero e Francesco Totti, come testimoniato anche da questo bel video…

L’abbraccio che c’è stato tra Francesco Totti e Renato Zero è certamente la ciliegina sulla torta dell’ultima tappa di una tournée straordinaria. Tour che per il cantante è stato davvero molto speciale. Si è esibito in tantissime città italiane (ben 38 e quasi tutte sold out) e ha radunato oltre 250.000 spettatori tra il periodo che va da marzo a novembre.

Sempre a Roma non solo l’incontro con Francesco Totti, perché Renato Zero ha dato modo ai suoi fan di poter ascoltare anche due nuove canzoni che omaggiano Elton John e Bob Marley. Precisamente nell’ordine ci ha regalato la reinterpretazione di Sorry Seems To Be the Hardest Word di Elton John, e Resta accanto a me, ispirata a Redemption Song di Bob Marley. Entrambi i brani saranno disponibili in versione digitale dal 15 novembre e per le festività in un vinile speciale!