Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne, ha perso quasi completamente la vista da un occhio, come rivelato dalla sua compagna Violeta Mangriñán.

Cosa è successo a Fabio Colloricchio, ex di UeD

La notizia ha lasciato i fan di Fabio Colloricchio senza parole. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi felicemente fidanzato con la modella Violeta Mangriñán e papà, sta vivendo un difficile momento legato alla sua salute. La compagna, tramite le sue storie su Instagram, ha rivelato che Fabio ha perso quasi completamente la vista da un occhio.

Violeta ha spiegato con sincerità: “Non so se lo sapete, ma Fabio ci vede solo da un occhio, e nell’altro ha perso il 90% della vista.” Una rivelazione che ha fatto il giro dei social, spiazzando tutti coloro che l’hanno sempre seguito ma che non erano a conoscenza di ciò. Lui non ne aveva mai parlato.

Secondo quanto raccontato dalla fidanzata, il dramma della vista compromessa di Fabio risale a quando era ancora adolescente. Aveva commesso un errore che molti ragazzi fanno: “Si mise delle lenti a contatto azzurre (tipica sciocchezza adolescenziale), che gli causarono una ferita nell’occhio. Un batterio è cresciuto e gli ha corroso parte della cornea.”

Questo episodio ha avuto conseguenze gravi e permanenti, che oggi costringono Fabio Colloricchio a indossare occhiali da vista in molte situazioni quotidiane. Violeta ha aggiunto che Fabio li usa per guardare la TV, guidare e in altre occasioni importanti.

Nonostante la difficoltà visiva, Fabio Colloricchio ha sempre preferito non parlarne pubblicamente, mantenendo un certo riserbo sulla sua condizione. È stata Violeta, probabilmente, a decidere di condividere questa parte intima della vita di Fabio per sensibilizzare i suoi follower a non commettere lo stesso errore.

Questo non ha però impedito a Fabio di continuare a vivere la sua vita con il sorriso. Dopo l’esperienza televisiva e il suo ritiro dal mondo dello spettacolo, Fabio Colloricchio oggi vive a Madrid con Violeta e la loro bambina.