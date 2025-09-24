Ritorno di fiamma tra Rosario e Lucia? Come stanno le cose davvero

Dopo quanto successo a Uomini e Donne, Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo sono stati beccati al medesimo evento e c’è chi ha ipotizzato un possibile ritorno di fiamma. Ma sarà davvero così? Ecco cosa è emerso nel dettaglio.

Uomini e Donne, Rosario e Lucia di nuovo insieme?

Cosa è successo tra Rosario e Lucia dopo il caos mediatico a Uomini e Donne? Sono tornati insieme? Qualcuno forse ci ha sperato, specie dopo la soffiata di ieri, emersa anche sui social. Ma facciamo ordine.

L’arrivo sul trono di Uomini e Donne da parte di Rosario Guglielmi è durato il tempo di un caffè. L’ex volto di Temptation Island non ha nemmeno avuto modo di sedersi sulla famosa poltrona rossa, perché è arrivata una segnalazione sul suo conto.

E non da parte di una persona qualsiasi ma della sua ex Lucia Ilardo, che arrivata in studio ha rivelato che, dopo pochi giorni dalla conferma di Rosario a Uomini e Donne, si sono rivisti e tra loro è successo qualcosa. Una situazione che ha dunque portato all’allontanamento del ragazzo dal dating show di Maria De Filippi, suscitando non poche polemiche.

Intanto dopo l’accaduto i due si sono rivisti a un evento, come spiegato da LorenzoPugnaloni.it tra le storie di Instagram, che ha però fatto sapere come starebbero oggi le cose tra loro e se sono o meno tornati insieme:

“Per chi mi chiede di loro. Non sono tornati insieme. Ieri sera erano entrambi all’evento di Plein ma con gruppi diversi. Lei è venuta molto dopo rispetto a lui”, si legge su Instagram.

Insomma se qualcuno ci ha forse sperato, le cose starebbero MOLTO diversamente. Tra Rosario e Lucia non c’è alcun ritorno di fiamma, anzi! I due sono sempre più distanti. Poi mai dire mai…