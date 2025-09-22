L’ex allievo di Amici Manuel Aspidi ha raccontato su TikTok della sua esclusione all’ultimo da Domenica In, nonostante un invito ufficiale. Deluso, ha parlato di mancanza di rispetto e criticato il sistema.

Domenica In, lo sfogo dell’ex allievo di Amici

Il ritorno di Domenica In su Rai 1 ha portato con sé delle novità, volti noti e… anche qualche delusione dietro le quinte. È quanto è successo a Manuel Aspidi, ex concorrente della sesta edizione di Amici e di The Voice of Italy. Il cantante ha raccontato pubblicamente la sua amarezza per l’esclusione improvvisa dalla trasmissione, nonostante l’invito ufficiale ricevuto.

Manuel sarebbe dovuto comparire nella nuova rubrica di Domenica In, Il Pranzo della Domenica, in collegamento in quel momento da Livorno. Lo show ha celebrato la candidatura della cucina italiana a patrimonio Unesco. Al tavolo diversi volti come Carlo Conti a Dario Ballantini, Leonardo Fiaschi, Ambra Sabatini e lo stesso Aspidi.

Il cantante ha raccontato tutto in un video pubblicato su TikTok, girato una volta tornato a casa, per evitare di reagire “a caldo”: “Ero in Sicilia, ho viaggiato tutta la notte per arrivare puntuale a Livorno. Avevo ricevuto la mail della produzione: sarei stato tra gli ospiti, si parlava di piatti della tradizione e della nostra carriera.”

Una volta arrivato sul set, però, la sorpresa amara: “Poco prima della diretta ci dicono che cambia la scaletta. Al tavolo con Carlo restano solo Ballantini e Fiaschi. Io e Ambra veniamo messi da parte.”

Il punto non è l’assenza a Domenica In, precisa Aspidi, ma la mancanza di rispetto: “Non mi sento una star, ma questo è il mio lavoro e lo difendo con le unghie e con i denti. Non ho mai preteso privilegi, ma almeno chiarezza. Se me l’avessero detto prima, avrei gestito diversamente il viaggio.”

Manuel ha sottolineato che ciò che lo ferisce davvero è “il sistema”, dove spesso alcuni vengono portati avanti e altri lasciati indietro, senza meritocrazia. “Sono stanco di fare sempre buon viso a cattivo gioco. Ho lavorato sodo per ogni conquista, e se oggi parlo, è per dire la verità.”

Ha chiuso il video invitando i follower a condividere il messaggio, non per polemica, ma per dare voce a chi lavora con passione ma resta nell’ombra. Dopo questo sfogo su Domenica In ha anche risposto ad alcuni utenti.

Qui potete ascoltare il suo sfogo completo…