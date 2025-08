Con delle storie su Instagram Teresa Langella ha rivelato di essere stata derubata due mesi fa di un oggetto molto prezioso, regalo del giorno del suo matrimonio da parte dei suoi genitori e di sua sorella.

Il racconto di Teresa Langella

Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne, ha condiviso sui social un episodio molto delicato della sua vita, rimasto finora privato. L’influencer sui suoi canali ufficiali ha raccontato di essere stata vittima di un furto circa due mesi fa, preferendo però non parlarne pubblicamente fino ad oggi. Non solo per il gesto, ma anche per il valore affettivo dell’oggetto: un regalo speciale di nozze da parte dei suoi genitori e di sua sorella.

Dopo aver sporto denuncia, Teresa Langella ha atteso in silenzio, senza mai perdere del tutto la speranza. E finalmente, qualche giorno fa, è arrivata la telefonata che ha cambiato tutto: «Era il maresciallo dei Carabinieri. Mi ha detto che l’oggetto era stato ritrovato. Non ci potevo credere».

Felice per l’epilogo positivo, Teresa ha voluto condividere il suo messaggio con i fan di Instagram: «Non perdete mai la speranza, nemmeno quando tutto sembra perduto. La verità, prima o poi, trova il modo di venire a galla. La giustizia lavora anche quando non la vediamo».

Ecco le storie dove ha raccontato tutto il fatto che, come detto, fino a oggi aveva tenuto per sé.

Storie Instagram Teresa Langella

L’ex tronista di Uomini e Donne sempre tra le storie ha poi voluto dare un consiglio a chi la segue: «Ho imparato una lezione importante: mai più metterò un bene prezioso nella cassaforte di una camera d’hotel. Lo porterò sempre con me».

Infine, Teresa Langella ha incoraggiato tutti a prestare massima attenzione, evitando di lasciare oggetti di valore incustoditi o affidati a sistemi che, come dimostrato nel suo caso, non sono sempre sicuri. Per questo ha dispensato ancora qualche suggerimento qua e là per non trovarsi in difficoltà in situazioni del genere.

Tutto è bene quel che finisce bene e per fortuna!