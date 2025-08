Rispondendo alle domande dei fan sui social, Mario Cusitore è tornato a parlare di Ida Platano e ha rivelato se tornerebbe a corteggiare l’ex tronista di Uomini e Donne. Ecco cosa ha dichiarato in merito.

Parla Mario Cusitore

Chi segue Uomini e Donne ricorda bene che il percorso da tronista di Ida Platano non è terminato nel migliore dei modi. La storica ex Dama del Trono Over infatti dopo la fine della relazione con Alessandro Vicinanza ha deciso di mettersi nuovamente alla ricerca dell’amore e ha così accettato di sedersi sull’ambita poltrona rossa. Durante la sua esperienza, Ida ha fatto la conoscenza di Mario Cusitore e fin dal primo momento tra i due è nato un legame speciale. A seguito di diversi alti e bassi, e a seguito di diverse segnalazioni giunte sul suo corteggiatore, la Platano ha interrotto la frequentazione e ha abbandonato il trono da sola.

Nei mesi successivi Cusitore ha cercato di riallacciare i rapporti con l’ex tronista, senza però avere successo. In molti tuttavia hanno continuato a sperare in un ritorno di fiamma tra Ida e Mario, che a oggi non è mai avvenuto. Pare tuttavia che l’ex corteggiatore non abbia mai smesso di pensare all’ex Dama e solo nelle ultime ore è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Rispondendo alle domande dei fan su Instagram, Mario Cusitore ha rivelato se tornerebbe a corteggiare Ida Platano e in merito ha dichiarato: “Se tornerei a corteggiare Ida? Sì“. Ma non solo. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha poi aggiunto: “Se mi sono pentito dei miei errori con Ida? Rispondo per correttezza: potevo gestire tutto in maniera diversa. A volte la verità è li davanti ma è difficile credergli. Sì, me ne pento”.

Mario ha dunque riacceso le speranze dei fan. Ma come reagirà Ida a queste affermazioni? Non resta che attendere per scoprirlo.