Sembra ormai certo che Barbara d’Urso prenderà parte alla nuova edizione di Ballando con le stelle come concorrente

Barbara d’Urso sarebbe sempre più vicina alla conferma come concorrente a Ballando con le stelle 2025. Andiamo a leggere tutto sull’indiscrezione di Dagospia.

Barbara d’Urso a Ballando con le stelle?

Barbara d’Urso ha lasciato Mediaset ormai un paio di anni fa ma della sua partecipazione a Ballando con le stelle se ne parla da ancora prima. Lo scorso anno Milly Carlucci era riuscita a portare la collega sulla pista di Rai 1 solo per una notte e il successo era stato enorme.

Da quel momento ha cominciato a circolare la voce secondo la quale la produzione avesse iniziato a contrattare per portarla come concorrente nell’edizione seguente. Dopo un periodo di quello che sembrava essere uno stallo, le trattative sarebbero state riaperte e oggi Dagospia dà un’anticipazione che lascia tutti a bocca aperta:

“Barbara D’Urso sarà concorrente nella prossima edizione di ‘Ballando con le stelle'”.

Sembrerebbe che Milly abbia avuto modo di realizzare il sogno di tantissimi fan: vedere Barbara d’Urso a Ballando con le stelle come concorrente in gara. Il sito citato poc’anzi, inoltre, riporta che l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Noi vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più. Tra i concorrenti già confermati, invece, possiamo citare Andrea Delogu, Marcella Bella, Rosa Chemical e La Signora Coriandoli. La giuria, inoltre, è stata confermata in tutto e per tutto: Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli.

La data di partenza è il 27 settembre 2025 su Rai 1, quindi tra poco più di un mese. Siete pronti? Appuntamento tra pochissime settimane in compagnia di Milly Carlucci e tutta la famiglia di Ballando con le stelle.