Fabrizio Corona ha rivelato in una recente intervista quanto varrebbe una foto in cui Chiara Ferragni bacia un uomo

Sapete quanto può costare una foto di Chiara Ferragni mentre bacia un uomo dopo la separazione da Fedez? La risposta l’ha data Fabrizio Corona all’interno del podcast di Fabio Rovazzi.

Il costo di una foto di Chiara Ferragni

Come sappiamo molto bene ormai Fedez e Chiara Ferragni fanno vite molto diverse ed entrambi si stanno prendendo del tempo per loro stessi concentrandosi sul lavoro e sulla famiglia. Per qualche giorno il rapper è stato in vacanza con i figli, mentre adesso Leone e Vittoria sono partiti con la mamma verso la Grecia.

Tanti i rumor per quanto riguarda le loro rispettive vite private. In molti ricorderanno che Federico è stato associato a tantissime modelle nel corso degli ultimi mesi, così come Chiara è stata avvicinata ad alcuni giovani ragazzi tra cui anche Tony Effe. Quest’ultimo però ha di recente smentito qualsiasi tipo di flirt con l’influencer digitale (e anche Giulia De Lellis).

Tutto il mondo sembra molto curioso dunque di sapere chi sarà la prossima fiamma di Chiara Ferragni. E proprio su questa scia ci si sta chiedendo quanto potrebbe costare una foto della Ferragni mentre bacia il nuovo interesse amoroso. A rispondere a tale domanda e curiosità ci ha pensato Fabrizio Corona nel corso di un’intervista all’interno del podcast “2046” di Fabio Rovazzi.

Secondo le sue stime infatti il bacio di Chiara “vale 5mila o 6mila euro“. Poi ha anche aggiunto che il ruolo degli influencer probabilmente cambierà nel corso dei prossimi due anni e a ‘salvarsi’ saranno soltanto coloro che si sapranno distinguere per bravura: “Si salverà solo chi è bravo, ma dovrà reinventarsi. Instagram e i giornali sono tutti finiti. Ora sarà bravo chi vale veramente“.

Non ci resta adesso che scoprire chi sarà in futuro il prossimo flirt di Chiara Ferragni oppure se ci sarà il tanto atteso e sospirato ritorno di fiamma con Fedez. Voi che cosa ne pensate?