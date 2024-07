Continuano i gossip e i rumor sul prossimo cast della nuova edizione del Grande Fratello, in programma da settembre su Canale 5. Secondo i recenti rumor tra loro potrebbe esserci anche un amatissimo attore di Beautiful. Di chi si tratta?

Grande Fratello, nel cast un attore di Beautiful

Il cast del Grande Fratello prende forma, i casting sono aperti e Alfonso Signorini sta cercando la squadra perfetta da portare in onda su Canale 5 con il reality show. Sono tanti i pettegolezzi su chi potrebbe presto varcare la fatidica Porta Rossa, ma non vi è alcuna certezza se le cose andranno effettivamente così. Adesso però tra i tanti balza all’occhio il nome di un attore di Beautiful.

Parliamo più nello specifico di Clayton Norcross, che i più hanno conosciuto nel ruolo di Thorne Forrester. Secondo quanto ripreso da Fanpage.it sarebbe il volto giusto per il reality di Canale 5. Ma ovviamente a oggi si tratta di un pettegolezzo. Insieme a lui si vocifera anche la presenza di altri due attori come Luca Calvani e Iago García, ma anche di Javier Martinez e Lino Giuliano di Temptation Island.

Clayton Norcross, che forse vedremo al Grande Fratello, è stato il primo interprete nel ruolo, passato poi a Winsor Harmon, protagonista tra le trame più interessanti della soap opera. Infine Thorne ha subito un altro cambiamento, quando a prendere il posto di Harmon è stato Ingo Rademacher, star di General Hospital.

Nonostante abbia realizzato diversi progetti, il vero successo per Clayton Norcross è arrivato con Beautiful. A Il Tirreno in una vecchia intervista dello scorso anno, l’attore ha raccontato che ai tempi desiderava fare il provino per una parte nella serie televisiva ed è stato un suo amico fotomodello a procurargli un appuntamento:

«Scelsero un altro; più grande, sempre biondo ma più simile a Ridge (interpretato da Ronn Moss, ndr)». Poi però cambiò qualcosa dato che a due settimane dall’inizio delle riprese la moglie del produttore di Beautiful e Sentieri, Phillip Bell, vide un video e disse che i due erano troppo simili. Per questo poi virarono su Clayton perché «più sensibile, meno piacione di Ridge, non gioca come lui con le donne. E all’ultimo minuto cambiarono e mi offrirono il ruolo», ha rivelato.

E così abbiamo avuto modo di vedere Clayton Norcross in Beautiful. Presto però per lui potrebbe esserci il Grande Fratello, dopo aver già preso parte a La Fattoria in passato.