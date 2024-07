Ci sarebbe la violazione di regolamento di un’altra coppia di Temptation Island. Questa volta non durante il percorso nel docu-reality, ma quando sono tornati a casa. La coppia in questione sarebbe quella formata da Christian e Ludovica. Vediamo quindi la segnalazione che li riguarda.

La segnalazione su Chirstian e Ludovica di Temptation Island

Un Temptation Island di segnalazioni e violazioni del regolamento è quello che sembra di capire da questa edizione del 2024. Infatti, prima ancora che iniziasse la messa in onda del docu-reality, sono spuntate tante indiscrezioni, segnalazioni e anticipazioni varie. Alcune erano da prendere con le pinze, altre sono state accertate.

Partiamo dal fatto che le registrazioni sarebbe state di soli 10 giorni e non di 21, facendo intendere che tutte le coppie hanno interrotto il loro percorso molto prima rispetto ai tempi canonici. Poi è venuto fuori il rumor secondo cui una coppia sarebbe stata squalificata perché avrebbe violato il regolamento. Pare ci sia stata una fuga nel villaggio accanto dopo un falò rifiutato. Se così fosse, questo potrebbe avvenire proprio nella puntata di stasera tra Lino e Alessia.

Adesso, però arriva la segnalazione di un’altra coppia che avrebbe violato il regolamento. Ma non si tratterebbe di una violazione durante la registrazione del programma, bensì al di fuori, cioè dopo che le coppie sono tornate a casa. E i protagonisti di questo mancato rispetto del regolamento sarebbero Christian e Ludovica.

Secondo quanto riferito da un utente a Deianira Marzano, la coppia si starebbe mostrando in giro per le strade della città (Vasto) in tutta tranquillità. E, secondo il regoalmento, i protagonisti non dovrebbero farsi vedere in giro (almeno in coppia) fino a quando non sono andate in onda tutte le puntate. Questo serve per non far capire al pubblico qual è stato il loro destino e la loro decisione finale.

“Ciao Deia, ieri ero a Vasto (città di Ludovica e Christian di Temptation Island) ed erano tranquilli e spensierati insieme in un bar”, ha scritto una persona. E poi ha aggiunto: “Ma non dovrebbero ‘nascondersi’ fino alla fine del programma?”. In teoria è come dice l’utente, certo che è anche complicato stare un mese nascosti, in particolare se ci sono eventi importanti a cui devono partecipare. Però un bar si potrebbe evitare in effetti.